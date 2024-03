Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi (23 marzo): percorso, altimetria, tv. Pogacar torna protagonista?

Dopo due frazioni interlocutorie, si torna a salire al Giro di Catalogna 2024 e torna ovviamente lo spettacolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la sesta tappa con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO SESTA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2024

Tappone di montagna. Si sale tantissimo con il Coll de la Batallola (11,7 km al 3%, max 12%), il Collet de Cal Ros (10,1 km al 4,2%, max 10%), il Coll de Pradell (15,1 km al 6,5%, max 18%) ed infine la Collada de Sant Isidre (5 km all’8,4%, max 15%). A sei chilometri ci sarà il GPM conclusivo verso Queralt con anche punte al 15% e 7,2% di pendenza media.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tutti lanciano la sfida a Tadej Pogacar, ma lo sloveno della UAE Emirates è ovviamente di gran lunga il favorito numero uno della frazione odierna: farà nuovamente il vuoto? Alle sue spalle lotta per il podio con un Mikel Landa (Soudal-QuickStep) in gran spolvero. Altri nomi quelli di Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) e Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike). In casa Italia il più in palla al momento è Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).

CALENDARIO SESTA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2024

Sabato 23 marzo

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo: 17.30 circa

GIRO DI CATALOGNA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport.it, NOW, SKyGo, DAZN, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport