Classifica Mondiale Moto3 2024: punteggi e distacchi. Alonso in testa

Il Mondiale Moto3 2024 è scattato domenica 10 marzo con la disputa del GP del Qatar, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della categoria più bassa del Motomondiale è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti.

Sono previsti ben 21 Gran Premi, che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Chi riuscirà a emergere? Quali saranno i giovani che si metteranno in luce e lanceranno un chiaro messaggio in vista di un possibile passaggio alle categorie superiori? Di seguito la classifica del Mondiale Moto3 2024.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO3 2024

1. David Alonso (KTM) 25

2. Daniel Holgado (GasGas) 20

3. Taiyo Furusato (Honda) 16

4. Riccardo Rossi (KTM) 13

5. Collin Veijer (Husqvarna) 11

6. Stefano Nepa (KTM) 10

7. Tatsuki Suzuki (Husqvarna) 9

8. Joel Kelso (KTM) 8

9. Ivan Ortola (KTM) 7

10. Jacob Roulstone (GasGas) 6

11. Joel Esteban (KTM) 5

12. Angel Piqueras (Honda) 4

13. Scott Ogden (Honda) 3

14. Nicola Carraro (KTM) 2

15. Luca Lunetta (Honda) 1