Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi: orari X marzo, ordine delle gare, dove vederli in tv e streaming

Quarta e penultima giornata degli Campionati italiani di nuoto 2024 di scena a Riccione; una rassegna che vale, oltre i titoli tricolore, anche il pass per le prossime Olimpiadi che si terranno quest’estate a Parigi.

Tra gli iscritti ai 100 farfalla, gara ancora senza qualificati alla rassegna a cinque cerchi, vediamo nomi come Thomas Ceccon, che ha il miglior tempo d’ingresso in 51”73, ma potrebbe anche non partecipare. Così arriva spazio per Federico Burdisso, Michele Busà, Gianmarco Sansone e magari anche Alberto Razzetti, che magari otterrebbe la chance per la quarta gara alle sue Olimpiadi.

Occhio anche a Lorenzo Mora nei 200 dorso, anche lui a caccia del biglietto per Parigi, mentre Nicolò Martinenghi dovrebbe essere nei 200 rana più per testare la propria condizione. Fra le donne c’è Margherita Panziera nei 100 dorso, in cui scalderà i motori in vista dei 200 di sabato, mentre ci sarà lotta nei 200 farfalla e nei 50 stile libero.

La copertura televisiva della quarta giornata della rassegna nazionale sarà a cura di RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport seguirà il tutto con le DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2024

Venerdì 8 marzo

10:00 UOMINI 100 m Farfalla – Eliminatorie

10:15 DONNE 100 m Dorso – Eliminatorie

10:30 UOMINI 200 m Dorso – Eliminatorie

10:45 DONNE 200 m Farfalla – Eliminatorie

10:58 UOMINI 200 m Rana – Eliminatorie

11:18 DONNE 50 m Stile Libero – Eliminatorie

11:30 UOMINI 200 m Stile Libero – Eliminatorie

Sessione serale

17:30 UOMINI 100 m Farfalla – Finale Giovani

UOMINI 100 m Farfalla – Finale

17:40 DONNE 100 m Dorso – Finale Giovani

DONNE 100 m Dorso – Finale

17:50 UOMINI 200 m Dorso – Finale Giovani

UOMINI 200 m Dorso – Finale

18:14 DONNE 200 m Farfalla – Finale Giovani

DONNE 200 m Farfalla – Finale

18:27 UOMINI 200 m Rana – Finale Giovani

UOMINI 200 m Rana – Finale

18:50 DONNE 50 m Stile Libero – Finale Giovani

DONNE 50 m Stile Libero – Finale

18:58 UOMINI 200 m Stile Libero – Finale Giovani

UOMINI 200 m Stile Libero – Finale

19:25 DONNE 4×200 m Stile Libero – Serie

