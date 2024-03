ATP Miami 2024: in semifinale ci saranno le prime quattro teste di serie?

Il Masters 1000 di Miami ha sicuramente regalato delle sorprese in queste settimana, ma i colpi di scena non hanno toccato le prime quattro teste di serie, che sono proiettate ad arrivare alle semifinali sul cemento della Florida, visto che ognuna di loro parte con i favori del pronostico nel proprio quarto di finale.

In casa Italia c’è sicuramente attesa per Jannik Sinner, che affronterà Tomas Machac, giustiziere di Matteo Arnaldi e che non aveva mai raggiunto i quarti in carriera in un 1000. Il ceco è un avversario scomodo da affrontare in questo momento, che sta giocando e servendo molto bene (entrerà tra i primi cinquanta del ranking), con Sinner che finora è partito sempre un po’ a rilento nel match sia con Griekspoor sia con O’Connell, per poi uscire alla distanza e fare sua la partita.

Nell’eventuale semifinale Sinner dovrebbe affrontare Daniil Medvedev, in quella che è una rivincita della finale degli Australian Open, ma anche proprio di Miami, quando vinse il russo. Il numero quattro del mondo prosegue benissimo la sua difesa del titolo e finora non ha lasciato nulla agli avversari, come negli ottavi al tedesco Dominik Koepfer. Adesso per lui ci sarà il match contro il cileno Nicolas Jarry, ottimo servitore e che si sta trovando molto bene sui campi di Miami e che rappresenta sicuramente un bel test per Medvedev.

Chi sta andando avanti come un rullo compressore è Carlos Alcaraz. Neanche un buon Lorenzo Musetti ha potuto molto contro lo spagnolo, che prosegue nella sua striscia di successi consecutivi da Indian Wells. Ora per il numero due del mondo ci sarà l’ostacolo Grigor Dimitrov, uscito vincitore dalla battaglia contro Hubert Hurkacz. Al bulgaro è sempre mancato qualcosa nel momento topico di un torneo e spera in una svolta a Miami, ma per battere questo Alcaraz serve davvero qualcosa di speciale.

L’ultimo quarto di finale vede presente Alexander Zverev, numero quattro del seeding. Il tedesco sta giocando bene e ha dominato contro il russo Karen Khachanov. Tutto sembra apparecchiato per una nuova ennesima sfida con Alcaraz, ma Zverev dovrà fare attenzione a un lanciatissimo Fabian Maroszan. L’ungherese è al suo secondo quarto di finale della carriera in un 1000 (il primo sempre sul cemento a Shanghai) e ha appena battuto un po’ a sorpresa l’australiano Alex De Minaur. Vittoria decisamente importante per un ragazzo che sta sempre di più emergendo e scalando la classifica mondiale.