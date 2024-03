LIVE Darderi-Tabilo, ATP Santiago 2024 in DIRETTA: fattore campo sfavorevole per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale dell’ATP 250 di Santiago del Cile tra Luciano Darderi e Alejandro Tabilo.

L’azzurro sta disputando una sontuosa trasferta sud-americana su terra battuta. Fondamentalmente, ha perso solo dal piccolo grande argentino Sebastian Baez nei tornei 250 di Cordoba (che ha vinto), Buenos Aires e Santiago, con in mezzo il 500 di Rio. Quest’oggi di fronte c’è un giocatore di casa, che sarà quantomai motivato a raggiungere una semifinale contro il vincente tra Jarry e Moutet.

I campi in altura di Santiago piacciono a entrambi. Il mancino cileno fa del ritmo da fondo campo il suo punto di forza, così come Luciano, ci aspettiamo dunque scambi lunghi e di ottima qualità. Ricordiamo che Darderi, vincendo migliorerebbe ancora il best ranking che al momento lo vede occupare LIVE la 73ª posizione in classifica mondiale. L’azzurro sogna di varcare la soglia della top 50; Ci riuscirebbe in caso di vittoria finale, si attesterebbe intorno al numero 51 e potrebbe disputare il Masters 1000 di Monte Carlo addirittura in tabellone principale, fatto difficilmente pronosticabile per lui a inizio stagione. Ricordiamo che una vittoria serve anche per ipotecare in maniera quasi definitiva la presenza a Madrid e Roma, le cui entry list usciranno comunque tra un mese abbondante.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Darderi e Tabilo, che prenderà il via alle ore 22:00.