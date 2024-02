Short track, Coppa del Mondo Dresda 2024: i convocati dell’Italia

La stagione dello short track internazionale è pronta a partire verso la sua volata finale, che porterà ai Mondiali di Rotterdam (Olanda) di metà marzo.

Il prossimo evento in calendario, con partenza venerdì 9 e chiusura domenica 11 febbraio, sarà la tappa di Coppa del Mondo che si terrà a Dresda in Germania, alla quale l’Italia parteciperà con una pattuglia di pattinatori molto nutrita.

Saranno infatti ben 10 i rappresentanti azzurri di scena sul ghiaccio teutonico: 5 uomini e 5 donne. Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Mattia Antonioli, al maschile, Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina al femminile.

“Si avvicina – ha dichiarato l’High Performance DirectorKenan Gouadec – la parte conclusiva della stagione con le ultime due tappe di Coppa del Mondo che saranno utili anche in preparazione all’appuntamento clou della stagione che sarà il Mondiale di Rotterdam di metà marzo. L’obiettivo primario è affinare le strategie di gara nelle prove individuali e cercare qualche risultato di spessore con le staffette a cui in questa stagione in molte volte è sfuggito per una questione di dettagli”.