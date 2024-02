LIVE Milano-Scandicci, Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA: sfida tra Egonu ed Antropova Giuseppe Arico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Scandicci, match valido per la seconda semifinale della Coppa Italia di volley femminile 2024. E’ tutto pronto a Trieste per un weekend di grande volley, è finalmente arrivato il momento di assegnare uno dei trofei più ambiti e la tavola è apparecchiata per un grande spettacolo.

Sfida per palati fini quella tra Milano e Scandicci, due squadre costruite per vincere tutto in stagione ma che, almeno fino a questo momento, hanno raccolto poco in stagione. La formazione capitana da Alessia Orro occupa al momento il secondo posto in classifica, ma sta vivendo un momento particolare con tre sconfitte pesanti subite contro Novara, Conegliano e VakifBank, quest’ultima in Champions League. Le lombarde si sono qualificate a questa semifinale grazie al successo ai quarti di finale contro Roma (3-0). Scandicci è invece quarta in Campionato e ai quarti di finale di Coppa Italia ha dovuto faticare per superare Pinerolo (3-1). Sono due i precedenti in stagione tra queste formazioni e, in entrambi i casi, ad avere la meglio è stata la formazione di coach Gaspari. Molto delle sorti di questo match passerà dalla sfida tra Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, le due bomber della nostra Nazionale possono spostare da sole gli equilibri, in negativo e in positivo. La vincente di questo match affronterà in finale una tra Conegliano e Chieri.

