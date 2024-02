LIVE Milano-LKS Lodz, Champions League volley femminile in DIRETTA: da difendere il vantaggio dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Milano e LKS Lodz, valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile 2023-2024.

Dopo la vittoria in cinque set in campionato al Pala Bus Company contro Pinerolo, Orro e compagne arrivano all’appuntamento europeo con la voglia di continuare nel trend positivo. Dopo il 3-1 dell’andata basterebbe vincere due set per volare in semifinale. La squadra milanese, alla terza stagione di fila in Champions League, è a un passo dal migliorare il cammino della passata stagione che fu interrotto proprio ai quarti dalle turche del VakifBank Istanbul.

La squadra polacca è riuscita a superare per la seconda volta nella sua storia a superare la fase a gruppi, dopo aver raggiunto i playoff lo scorso anno, dove era stata sconfitta dal VakifBank Istanbul con un doppio 0-3. Chi passa il turno, affronta la vincente di Stoccarda-Fenerbache, con le tedesche che hanno avuto la meglio per 3-2 all’andata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Milano e LKS Lodz, valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile 2023-2024. Si comincia alle 20.00 all’Allianz Cloud di Milano. Buon divertimento!