Info sul Codice Promozionale Goldbet per Scommesse e Casinò

Questo articolo ha l’obiettivo di fornire una guida esaustiva sul codice promozionale GoldBet. Si tratta di uno strumento che potrebbe permettere di accedere ad offerte esclusive o meno, a seconda dei casi che vedremo di seguito.

Codice promo Goldbet: qual è e di cosa si tratta?

Il codice promozionale GoldBet può variare nel tempo ma si concretizza sempre in una formula unica, formata da caratteri e numeri. Il suo utilizzo potrebbe talvolta essere necessario per sbloccare una specifica promo o facoltativo. Ad ogni modo, ciascuna promozione potrebbe richiedere l’utilizzo di un codice promo Goldbet specifico tendenzialmente specificato nei Termini e Condizioni promozionali.

Dove va inserito il codice promozionale Goldbet?

Per usufruire del bonus di benvenuto esclusivo offerto da GoldBet, gli utenti possono inserire il codice promo GoldBet nel formulario di registrazione di questa piattaforma di gioco autorizzata dall’ADM.

Mentre per completare la registrazione non è indispensabile essere in possesso di un codice promo Goldbet, il suo utilizzo potrebbe essere necessario se l’utente desidera sbloccare qualche offerta speciale proposta dal sito di scommesse e casinò.

È necessario usare un codice promo Goldbet per usufruire dei Bonus di Benvenuto?

Uno dei quesiti posti da gran parte dei giocatori quando si parla di codici promo, è se l’utilizzo di suddetto codice cambia in qualche modo l’importo della promozione e se permette, quindi, di usufruire di vantaggi aggiuntivi rispetto al suo non utilizzo.

È infatti vero che talvolta l’uso di un codice promozionale Goldbet potrebbe essere collegato ad una promozione esclusiva, mentre in altri casi l’utilizzo non cambia l’importo del bonus offerto.

Bonus di Benvenuto per le Scommesse Sportive con codice Goldbet o senza?

Come molti altri siti scommesse, anche Goldbet offre una Welcome Offer per lo Sport riservata ai nuovi utenti registrati. Si tratta di un bonus fino a 750€ cui si aggiungono 1.000 Golden Points.

Per partecipare a questa offerta per le scommesse sportive, è facoltativo usare il codice promozionale Goldbet. Questo significa che il codice promo Goldbet non è necessario per ottenere la promozione per le scommesse sportive.

In cosa consiste il Bonus Benvenuto Scommesse Goldbet?

Il Bonus per lo sport di Goldbet prevede l’erogazione di

Bonus Sport del 100% del primo deposito fino a 500€

Play Bonus Slot di 250€ da usare nella sezione casinò del sito

1.000 Golden points disponibili nel GoldClub

Bonus Scommesse Sportive 100% del primo deposito fino a 500€ Volume giocate 6 volte l’ammontare del primo deposito entro 30 giorni dalla registrazione Scommesse valide Triple con quota singolo evento almeno 1.50 Scadenza 7 giorni dall’erogazione

Play Bonus Slot 250€ Volume giocate 30 volte il valore del bonus ottenuto Termine rigioco Real Bonus 1 giorno dall’assegnazione Scandenza 3 giorni dalla ricezione

Per ricevere il bonus di benvenuto per lo sport di GoldBet qui descritto è indifferente l’uso del codice promo Goldbet.

Bonus di Benvenuto Goldbet per il Casinò con codice promo o senza?

Oltre all’offerta sport, Goldbet propone una promozione di benvenuto per il casinò, che i nuovi utenti iscritti possono scegliere in alternativa alla prima. L’offerta consiste in un Play Bonus Slot del 100% sul primo deposito fino a 1.000€.

Anche per accedere alla promo per il casinò, l’uso del codice promo Goldbet è facoltativo.

Dettagli sul Bonus Benvenuto Casinò Goldbet

La promozione per il casinò consiste in un bonus deposito pari al 100% dell’importo della prima ricarica effettuata sul nuovo conto gioco, fino ad un massimo di 1.000 euro.

Per ottenere il Bonus qui descritto non è indispensabile utilizzare alcun codice promo Goldbet.

Condizioni Bonus Benvenuto Goldbet

Per partecipare alle promo per lo sport o per il casinò è necessario

Registrarsi per la prima volta al sito scommesse Goldbet.it scegliendo il Bonus Benvenuto Scommesse o il Bonus Casinò, a seconda della preferenza. Validare il conto con l’invio del documento d’identità



Depositare almeno 20€ entro 7 giorni dall’apertura del conto con uno tra i metodi di pagamento qualificanti.

Rispettare i termini e le condizioni

Come usare il codice promo Goldbet?

Come visto, occorre digitare manualmente il codice promozionale Goldbet, qualora disponibile, nel campo dedicato per aderire all’iniziativa riservata ai nuovi clienti. L’operatore potrebbe prevedere l’utilizzo di un codice promo Goldbet in occasione di promozioni speciali o esclusive. In tal caso basterà digitarlo nel campo apposito nel modulo di registrazione per fruirne.

Altri bonus di Goldbet

Per i nuovi utenti di GoldBet, la registrazione offre l’opportunità di accedere a uno dei welcome bonus visti qui sopra. In aggiunta al bonus sport e casinò, l’operatore potrebbe offrire promo per il poker, il bingo, le scommesse virtual e molto altro, sia dal sito che da app mobile. Oltre a queste promozioni, chi si è già iscritto ha a disposizione decine e decine di iniziative promozionali.

Per una panoramica aggiornata su queste opzioni, cliccare sul pulsante “Bonus” all’interno della barra di navigazione principale. Inoltre, può essere utile sottolineare che Goldbet ha proposto in passato promozioni esclusive con codice promozionale unico, come ad esempio bonus deposito inviati via email.

Qualsiasi giocata effettuata su Goldbet, determinerà inoltre l’accredito di punti validi per il Gold Club, il programma fedeltà del sito, menzionato anche nella promo di benvenuto.

Gold Club: cos’è e come funziona.

La partecipazione al Gold Club è aperta a chiunque possegga un conto gioco attivo e verificato. I punti vengono assegnati puntando con soldi veri a un gioco qualsiasi fra quelli proposti dall’operatore.

Accumulando punti, è possibile salire di livello all’interno del programma, sbloccando moltiplicatori crescenti che aumentano il tasso di assegnazione dei punti. Ogni livello raggiunto rimane valido per il mese in corso e il seguente. È possibile mantenere o aumentare il proprio status. All’interno del catalogo fedeltà, gli utenti possono controllare il proprio saldo aggiornato di Golden Points. Inoltre, sarà visibile l’elenco di tutti i bonus che possono essere sbloccati utilizzando i propri punti.

Metodi di pagamento su Goldbet

In entrambe le offerte di benvenuto prospettate in questa guida, vengono poste delle limitazioni ai metodi di pagamento qualificanti per partecipare al welcome bonus. Goldbet, infatti, non considera valide le ricariche effettuate con Skrill, Neteller e OnShop (l’importo del deposito verrà comunque accreditato, ma il bonus non sarà attivato).

In linea generale, possono essere utilizzati gli strumenti di pagamento qui sotto elencati per effettuare depositi e prelievi di denaro sul e dal conto gioco.

Metodo di pagamento Commissione Tempo di accredito Importo Min/Max Bonifico bancario Nessuna (salvo costi applicati dalla propria banca) 2-3 giorni lavorativi 5 € – 100.000 € MyBank Nessuna (salvo costi applicati dalla propria banca) Immediato 10 € – 10.000 € Carta di Credito/Debito Nessuna Immediato 10 € – 2.000 € Apple Pay Nessuna Immediato 10 € – 2.000 € Postepay Nessuna Immediato 10 € – 2.000 € PayPal Nessuna Immediato 10 € – 1.000€ Muchbetter Nessuna Immediato 10 € – 2.000 € Skrill Nessuna Immediato 30 € – 1.000 € Neteller Nessuna Immediato 30 € – 1.000 € Rapid Transfer Nessuna Immediato 30 € – 1.000 € Paysafecard Nessuna Immediato 30 € – 1.000 €

Siti Simili a Goldbet

Di siti scommesse e casinò in Italia ce ne sono davvero a bizzeffe. In questo paragrafo vogliamo fornire un confronto con altri 3 siti scommesse e le loro offerte per una panoramica ancora più completa.

William Hill è un operatore legale che offre ai nuovi registrati un triplo bonus di benvenuto fino a 300€, di cui 20€ in Game Bonus da usare su giochi Playtech + fino a 100€ sul primo deposito + fino a 10€ ogni settimana sulle multiple fino a 180€ sull’Extra Bet Club. È inoltre previsto un bonus senza deposito di 5€ alla verifica del conto. La promo prevede l’utilizzo di un codice promo. Il Bonus deposito prevede giocare per l’intero importo della prima ricarica su multiple di almeno 3 eventi con quota minima 2.00.

Altro operatore con licenza ADM, Netbet offre un bonus pari al 100% del primo deposito fino a 50€ da utilizzare sulle scommesse con quota totale di almeno 2.00 e quota minima per selezione di almeno 1.25 con wagering x3. L’offerta è riservata a coloro che effettuano il primo deposito entro 30 giorni dalla creazione del conto.

Infine, il sito scommesse Eurobet prevede per i nuovi giocatori l’erogazione di un bonus pari a 10€ al deposito + un bonus fino a 300€ da utilizzare sulle scommesse sportive. Per partecipare alla promo è necessario effettuare un versamento minimo di 10€ entro 7 giorni dalla registrazione (Skrill, Neteller o Paysafecard non sono considerati metodi di pagamento qualificanti). Il bonus è utilizzabile su scommesse a quota fissa min 2.00. Il Bonus fino a 300 euro prevede il rigioco in multiple con quota minima 4.00.

Occorre tenere presente che per ottenere i bonus menzionati in questa pagina è necessario rispettare i termini e condizioni di ciascuna offerta. Invitiamo pertanto i lettori a consultare i T&C completi sui siti degli operatori.

Codice promozionale Goldbet – FAQ

Si possono usare più codici promo su Goldbet?

No, al momento è possibile solo usare un codice per volta, dato che le promozioni di benvenuto non sono cumulabili.

I codici promozionali danno diritto a bonus validi su tutti i giochi?

No, dato che al momento il codice promo di Goldbet sblocca un Play bonus Slot di 250 € utilizzabile solo su alcune slot machine.

Usando il codice promo Goldbet possono subito ritirare il bonus?

No, tutti i bonus dei siti di scommesse e casinò legali in Italia sono soggetti a requisiti di puntata, chiariti nei T&C. Completati questi, sarà possibile prelevare eventuali vincite.