Formula 1, parla Lewis Hamilton: “Ferrari sogno di bambino. Rimango concentrato al 2024”

Il mondo della Formula 1 è rimasto sconvolto dall’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025. Con una mossa a sorpresa, la scuderia di Maranello ha convinto il britannico a lasciare la Mercedes il prossimo anno per vestirsi di rosso, poco prima di una nuova rivoluzione tecnica. Una sensazione di deja vù, che ricorda un po’ il cambio di scuderia del pilota nel 2013 da McLaren a Mercedes: dal 2014, anno del passaggio ai motori V6 turbo-ibridi, il britannico ha iniziato a dominare.

Dopo un paio di giorni di silenzio, Hamilton ha affidato alle sue pagine social le sue sensazioni: “Come tutti sapete, dopo 11 anni incredibili alla Mercedes è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e mi unirò alla Ferrari nel 2025. Mi sento incredibilmente fortunato: dopo aver realizzato con Mercedes cose che avrei potuto solo sognare da bambino, ora posso realizzare un altro sogno della mia infanzia, guidare una Ferrari“.

Hamilton procede così ai saluti di rito: “Mercedes è stata una parte importante della mia vita da quando avevo 13 anni, è la decisione più difficile che abbia dovuto prendere. Sono incredibilmente orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto insieme, son grato per l’impegno e la dedizione di tutti quelli con cui ho lavorato e soprattutto Toto (Wolff), per la sua amicizia, guida e leadership. (…) Ma è arrivato il momento giusto di affrontare una nuova sfida. Ricordo la sensazione di aver fatto un salto nel buio quando arrivai in Mercedes nel 2013, alcune persone non capirono all’epoca ma ebbi ragione a farlo. E provo la stessa sensazione oggi come allora. Sono entusiasta di vedere che cosa posso portare alla Ferrari e cosa possiamo fare insieme“.

Ma il sette volte campione del mondo promette completa dedizione alla causa nel 2024: “Al momento non penso al 2025. Il mio obiettivo ora è tornare in pista con Mercedes. Sono più motivato, in forma e concentrato che mai, per aiutare la Mercedes a vincere ancora. Sarò impegnato al 100% in quello che dovrò fare, con la determinazione a chiudere il mio rapporto con la squadra nel modo migliore“.

IL POST SOCIAL DI LEWIS HAMILTON