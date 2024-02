In questa pagina si esamineranno con attenzione le offerte di benvenuto messe a disposizione dal sito scommesse e casinò online, in relazione all’utilizzo di un codice promo Betflag.

Qual è il Codice promo Betflag?

Il codice promozionale è una formula alfanumerica che va inserita durante la registrazione o, in alcuni casi, prima della ricarica dell’account di gioco, ed è potenzialmente collegata a una promozione con bonus.

Attualmente Betflag propone una promozione senza l’uso di codice promo Betfalg, la quale consente ai nuovi utenti di ottenere un bonus scommesse di 1.500 € senza deposito per chi si registra utilizzando la Carta d’Identità Elettronica (CIE) + un ulteriore bonus di 10 € spendibile sulle scommesse pre-match (l’importo del bonus varia da 500 a 1.500 € a seconda della modalità di iscrizione).

Dove e come si usa il codice su Betflag?

Per inserire il codice promozionale Betflag, si deve accedere al formulario di registrazione sul sito dell’operatore. Al suo interno, si trova un campo specifico intitolato “codice promo Betflag”.

Per attivarlo, è necessario spostare il comando (a cursore) verso destra. Questo campo, che i giocatori possono compilare facoltativamente utilizzando il codice promo Betflag eventualmente disponibile, va completato se si desidera partecipare all’iniziativa di benvenuto speciale, come quella sopra descritta.

Come per qualsiasi altra offerta di un sito scommesse o casinò online ADM, è importante verificare sempre i termini e le condizioni sul portale ufficiale di Betflag. Solo così è possibile comprendere appieno le condizioni di adesione alle promozioni e confermare che non siano state apportate modifiche rilevanti.

Perchè usare il Codice Promo Betfalg?

L’utilizzo del codice Betflag non è indispensabile per la creazione del conto gioco. Il suo uso, non è nemmeno propedeutico per partecipare ad alcune offerte proposte da questo operatore di scommesse online. Tuttavia, se si vuole aderire a promozioni speciali, il giocatore dovrà manualmente inserire il suddetto codice nel relativo campo al momento della registrazione di un nuovo conto gioco.

Serve un codice promo per il Bonus Benvenuto Scommesse Betflag?



Attualmente Betflag offre un Bonus 1.500€ senza deposito Pre-Match senza l’utilizzo del codice promo Betflag.

In particolare, questa offerta è riservata a coloro che non solo usano il codice promo Betflag dedicato ma che utilizzano la Carta d’identità elettronica per completare la registrazione.

Inoltre, sul primo deposito è possibile ricevere un bonus del 100% della prima ricarica fino a 5.000€.

Dettagli Promo Sport senza codice Betflag

L’offerta qui descritta fa riferimento alle scommesse sportive pre-match. Nella tabella seguente verranno elencati alcuni dei termini principali:

Bonus Registrazione CIE Fino a 1.500€ Erogazione 5 Bonus di 300€ ciascuno Attivazione Bonus 3 giorni l’uno dall’altro Turnover 3.000€ per ciascino dei bonus Quota minima pari a 4.00 Scadenza ciascun Bonus 3 giorni dall’attivazione

Bonus Live Casinò Betflag: con o senza codice promo?

Per partecipare alla promozione Live Casinò di Betflag non è attualmente necessario utilizzare alcun codice promozionale specifico. Basta infatti selezionare l’offerta alla registrazione, e rispettare i termini di riscatto, per ottenere un Bonus Senza Deposito con CIE di 5.000€ + Bonus Deposito del 100%.

Dettagli Bonus senza Deposito Slot Betflag

L’offerta prevede l’erogazione di cinque Bonus senza deposito di 1.000€ d utilizzare sulle seguenti slot:

Netent

Playtech

Skywind

Netent

Playtech

Per bloccare ciascun bonus è necessario giocare l’importo assegnato 35 volte.

Condizioni Bonus Benvenuto Betflag

Precisiamo che le promozioni offerte da questo operatore sono numerose e cambiano in base al prodotto ma anche in base alla modalità di registrazione scelta dall’utente. Infatti, le promozioni descritte in questa pagina considerano il bonus massimo per la determinata sezione ottenibile tramite registrazione con CIE. I bonus assegnano importi ridotti se alla registrazione si preferisce il metodo tramite SPID o iscrizione classica.

Come registrarsi a Betflag

Oltre che per la sua proposta di gioco, si distingue per aver introdotto l’opzione di registrarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica). In questo modo, si può velocizzare il processo di iscrizione.

Inoltre, in alcuni casi, grazie a queste modalità di registrazione è anche possibile ricevere un bonus di benvenuto più vantaggioso rispetto a quello standard a cui si ha diritto optando per la registrazione tradizionale.

La procedura è riassunta negli step qua sotto:

Accesso al sito : visitare il sito ufficiale di Betflag (Betflag.it) e cliccare sul pulsante “Registrati” situato in alto a destra. Selezionare modalità di registrazione : optare per la “Registrazione CIE” “Registrazione con SPID” o “Manuale”. Inserimento dati personali : compilare il formulario con dati personali come nome, cognome e indirizzo. Qui, è possibile inserire il codice promozionale FLAGOALIT per aderire all’offerta scommesse descritta in questo articolo. Selezione del bonus : scegliere il bonus di benvenuto di proprio interesse dal menù a tendina. Ulteriori dati anagrafici : completare il formulario inserendo informazioni sul luogo di residenza, riferimenti numerici e dettagli di un documento di identità valido. Invio documentazione : caricare una copia fronte e retro del documento d’identità, passaggio necessario per l’attivazione del bonus di benvenuto senza deposito. Consenso e finalizzazione : fornire tutti i consensi necessari per la creazione dell’account e completare la registrazione.

Metodi di pagamento su Betflag

Questo sito non pone particolari vincoli in quanto ai metodi di deposito da usare per partecipare alla promo di benvenuto. Questo significa che gli utenti possono scegliere liberamente tra una delle seguenti opzioni:

Metodo di deposito Commissioni applicate Deposito minimo Tempistiche Carta di credito 0 € 1 € Immediato Carta prepagata 0 € 1 € Immediato PayPal 0 € 1 € Immediato Skrill 0 € 1 € Immediato Neteller 0 € 1 € Immediato Bonifico ordinario 0 € 5 € 1-5 giorni lavorativi Bonifico istantaneo 0 € 1 € Immediato My Paysafecard 0 € 1 € Immediato Buono spesa Onshop 0 € 1 € Immediato Ricarica Betflag 0 € 0 € Immediato

L’importo massimo del deposito è limitato dalla cifra inserita al momento della ricarica, che impone di fissare una soglia settimanale, così come prescritto dalle linee guida sul Gioco responsabile.

Operatori simili a Betflag

Sebbene Betflag proponga un interessante ventaglio di scommesse e promozioni, sia legate che slegate dal codice promo, occorre menzionare che sono centinaia i siti scommesse e casinò legali in italia.

Qui analizzeremo brevemente le offerte di 3 altri siti per permettere al lettore di avere una visione quanto più chiara possibile sul panorama del betting online prima di registrarsi su un sito particolare.

Un operatore molto conosciuto in Italia è certamente William Hill. Questo bookmaker offre attualmente un triplo bonus di benvenuto ai nuovi utenti che si registrano sul sito. Il bonus William Hill si compone di 20€ in Game Bonus per le Slot + 100€ sul primo deposito per le scommesse + fino a 180€ per le scommesse multiple sul-Extra Bet Club. L’offerta è legata all’uso di un codice promo. Il bonus fino a 100€ deve essere giocato su multiple di minimo 3 eventi con quota almeno 2 per essere sbloccato. Al bonus benvenuto si aggiunge un bonus registrazione pari a 5€ erogato alla verifica del conto.

Eurobet, altro operatore conosciutissimo sul nostro territorio, prevede per i nuovi iscritti un bonus di benvenuto pari a 10€ al deposito + un bonus fino a 300€ per le scommesse sportive. Per partecipare all’offerta è necessario effettuare una ricarica minima di 10€ entro 7 giorni dalla registrazione (con un metodo di pagamento a scelta a esclusione di Skrill, Neteller o Paysafecard). Il bonus può essere usato su scommesse a quota fissa minimo 2.00. Il Bonus fino a 300 euro prevede, invece, il rigioco in multiple con quota minima 4.00.

Terzo operatore che riteniamo utile menzionare è Netbet. Il bookie offre un bonus deposito fino a 50€ ai nuovi utenti che scelgono di usufruire di questa promozione per le scommesse. Il bonus, seppur risulti inferiore rispetto a quelli descritti in questo articolo, prevede un rigioco di soli x3 su scommesse con quota minima 2 e quota minima per selezione 1.25. Per partecipare alla promo si dovrà effettuare un deposito qualificante entro 30 giorni dall’apertura del conto gioco.

Riteniamo infine utile specificare che tutti i bonus menzionati in questa pagina sono sottoposti a specifici termini e condizioni. Invitiamo pertanto i lettori a consultare tutte le info sui T&C completi direttamente sui siti degli operatori.

FAQ – codice promo Betflag

Bisogna necessariamente usare il codice promo su Betflag?

No, se non si desidera ricevere il bonus di benvenuto riportato più in alto in questa pagina. Tutte le altre offerte di benvenuto di Betflag non richiedono alcun codice, quindi l’utente può ripiegare senza problemi su queste anche nel caso in cui abbia semplicemente dimenticato di inserire il codice.

Il bonus di Betflag è prelevabile?

No, per essere prelevato deve essere trasformato prima in saldo reale prelevabile.

Ci sono altri codici promozionali su Betflag?

Per il momento no, ma non si può escludere che in futuro Betflag preveda l’utilizzo di altri codici promozionali per offerte di benvenuto o promozioni per gli utenti già iscritti.