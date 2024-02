Calendario Mondiali beach soccer 2024: orari dai giorni alla finale, programma, tv, streaming

I Mondiali 2024 di beach soccer si disputeranno a Dubai (Emirati Arabi Uniti) da giovedì 15 a domenica 25 febbraio: la prima fase a gironi si giocherà dal 15 al 20, mentre i quarti di finale andranno in scena il 22, infine le semifinali si terranno il 24 e l’ultimo atto è previsto il 25.

L’Italia è stata inserita nella prima fase nel Gruppo A e giocherà il match inaugurale contro gli USA giovedì 15, mentre affronterà l’Egitto sabato 17, ed infine sfiderà i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti lunedì 19. Le prime due avranno accesso ai quarti, dove il girone degli azzurri incrocerà le squadre provenienti dal Gruppo B.

I Mondiali 2024 di beach soccer, in programma a Dubai (Emirati Arabi Uniti), non saranno trasmessi in diretta tv in Italia, mentre la diretta streaming sarà assicurata da FIFA+, infine OA Sport vi offrirà le dirette live testuali di tutte le partite dell’Italia.

CALENDARIO MONDIALI BEACH SOCCER 2024

Giovedì 15 febbraio 2024

Preliminari · Gruppo A USA-ITALIA 12:30

Preliminari · Gruppo B TAHITI-ARGENTINA 14:00

Preliminari · Gruppo A EMIRATI ARABI UNITI-EGITTO 16:30

Preliminari · Gruppo B SPAGNA-IRAN 18:00

Venerdì 16 febbraio 2024

Preliminari · Gruppo C COLOMBIA-GIAPPONE 12:30

Preliminari · Gruppo D PORTOGALLO-MESSICO 14:00

Preliminari · Gruppo C SENEGAL-BIELORUSSIA 16:30

Preliminari · Gruppo D BRASILE-OMAN 18:00

Sabato 17 febbraio 2024

Preliminari · Gruppo A ITALIA-EGITTO 12:30

Preliminari · Gruppo B SPAGNA-TAHITI 14:00

Preliminari · Gruppo A EMIRATI ARABI UNITI-USA 16:30

Preliminari · Gruppo B ARGENTINA-IRAN 18:00

Domenica 18 febbraio 2024

Preliminari · Gruppo C GIAPPONE-BIELORUSSIA 12:30

Preliminari · Gruppo D MESSICO-OMAN 14:00

Preliminari · Gruppo C SENEGAL-COLOMBIA 16:30

Preliminari · Gruppo D BRASILE-PORTOGALLO 18:00

Lunedì 19 febbraio 2024

Preliminari · Gruppo A EGITTO-USA 12:30

Preliminari · Gruppo B ARGENTINA-SPAGNA 14:00

Preliminari · Gruppo A ITALIA-EMIRATI ARABI UNITI 16:30

Preliminari · Gruppo B IRAN-TAHITI 18:00

Martedì 20 febbraio 2024

Preliminari · Gruppo C BIELORUSSIA-COLOMBIA 12:30

Preliminari · Gruppo D OMAN-PORTOGALLO 14:00

Preliminari · Gruppo C GIAPPONE-SENEGAL 16:30

Preliminari · Gruppo D MESSICO-BRASILE 18:00

Giovedì 22 febbraio 2024

Quarto di finale (25) 1D-2C 12:30

Quarto di finale (26) 1C-2D 14:00

Quarto di finale (27) 1B-2A 16:30

Quarto di finale (28) 1A-2B 18:00

Sabato 24 febbraio 2024

Semifinale (29) vincente 27-vincente 25 15:00

Semifinale (30) vincente 28-vincente 26 16:30

Domenica 25 febbraio 2024

Finale per il 3° posto (31) perdente 29-perdente 30 15:00

Finale per il 1° posto (32) vincente 29-vincente 30 16:30

PROGRAMMA MONDIALI BEACH SOCCER: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIFA+.

Diretta Live testuale: OA Sport (tutte le gare dell’Italia).