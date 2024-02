Bob: tripletta tedesca a Sigulda nel 2 femminile. Per Kim Kalicki vittoria e titolo europeo

Arriva la prima tripletta della stagione in quel di Sigulda per la Germania nel bob a due al femminile. Nella tappa di Coppa del Mondo che assegnava anche le medaglie per i Campionati Europei, le teutoniche si sono esaltati ed hanno monopolizzato il podio.

A trionfare è Kim Kalicki che trova il secondo successo consecutivo nel massimo circuito internazionale dopo quello ottenuto settimana scorsa in quel di Lillehammer. La tedesca è riuscita a rimontare una posizione nella seconda run, con il miglior parziale, e a prendersi il titolo continentale con il crono di 1:41.53.

Alle sue spalle Laura Nolte, costretta ad arrendersi di 4 centesimi dopo la prima run al comando, e Lisa Buckwitz, terza a dodici centesimi di ritardo. Più lontane tutte le altre con l’elvetica Melanie Hasler, quarta, e l’australiana Bree Walker quinta.

Non c’erano presenti equipaggi italiani al via della gara.

Foto: Lapresse