Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per il primo posto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Italia–Grecia, secondo match del girone B valevole per gli Europei 2024 di pallanuoto, in corso in Croazia. Match delicato per il percorso del Settebello nella manifestazione continentale: gli azzurri si troveranno di fronte la formazione più temibile nella rincorsa alla prima posizione del gruppo, obiettivo da centrare per avere un tabellone più semplice dai quarti di finale in poi.

La squadra di Sandro Campagna ha esordito come meglio non poteva contro la Georgia: l’Italia ha schiantato la formazione caucasica con il punteggio di 22-5, trascinata dalle prestazioni molto positive in attacco di Francesco Di Fulvio e Andrea Fondelli, autori di cinque reti a testa. Un successo contro gli ellenici, squadra appaiata con gli azzurri in testa al girone, darebbe un grande slancio verso il raggiungimento della prima posizione.

La Grecia ha sconfitto al primo turno l’Ungheria per 10-8, prendendosi la rivincita sulla formazione magiara dopo la sconfitta maturata nel corso della finale degli ultimi Mondiali. Entrambe le formazioni presenti nel girone degli azzurri hanno già strappato il pass per le Olimpiadi di Parigi, al contrario dell’Italia: proprio per questo una vittoria manderebbe un segnale importante a tutte le squadre, dimostrando così di poter competere nella corsa al titolo continentale che manca dal 1995.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Italia-Grecia, secondo match del girone B valevole per gli Europei 2024 di pallanuoto, il cui via è programmato per le ore 19.00. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

