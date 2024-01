Dakar 2024, Ricky Brabec vince la prima tappa tra le moto! Ritiro di Tosha Schareina

Tra rocce e sabbia. 405 km di speciale, per un totale di 532. Questo è quanto affrontato dai concorrenti nella prima tappa della Dakar 2024. La 46ª edizione della Maratona del Deserto è ufficialmente iniziata con la prima vera frazione, dopo il prologo di ieri. I partecipanti sono stati messi a dura prova da un percorso che richiedeva grandi capacità di navigazione, considerando il contesto. Il terreno di caccia aveva come sfondo vecchi vulcani, che non hanno offerto grandi punti di riferimento.

Da AlUla fino al bivacco nei pressi della città di Al Henakiyah la competizione si è tenuta e tra le moto a prevalere è stato lo statunitense Ricky Brabec. In sella alla Honda, il centauro americano si è imposto con il crono di 05H 06′ 55′, precedendo di 00H 00′ 25” il connazionale Mason Klein (Korr Offroad Racing) e il sudafricano Bradley Cox (Bas World Team Racing Team) di 00H 02′ 00”.

Una speciale condizionata dall’incidente del vincitore del Prologo di ieri, Tosha Schareina, che si è fratturato un polso a causa di una caduta al km 240 e si è dovuto ritirare. Un vero peccato per lui che aveva fatto vedere anche nel corso di questa tappa delle qualità alla guida notevole.

❌ Schareina is out

Winner of the prologue yesterday, Tosha Schareina crashed at km 240 during stage 1. He was evacuated from the stage by the medical service with an injured arm. #Dakar2024 pic.twitter.com/J6uJyBYhSi

— DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2024