Ciclismo su pista, Marco Villa: “Europei? Cercheremo di essere al top o vicino a una buona competitività”

All’inizio degli Europei 2024 di ciclismo su pista mancano poco meno di 24 ore. La delegazione azzurra è pronta, all’interno del velodromo di Apeldoorn, a giocarsi le sue carte.

Sono infatti 19 gli elementi scelti da quel Marco Villa che da ct ha rilasciato importanti dichiarazioni al sito della Federciclismo per far capire con che visione e che spirito la pattuglia tricolore si presenterà in pista in Olanda: “Mi aspetto delle buone prove. Va considerato che siamo a gennaio, vedo attorno a noi delle nazioni che arrivano da campionati nazionali e da gare interne, noi ci arriviamo come prima gara dell’anno e la condizione del gruppo è ancora da valutare”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo fatto un buon fondo su strada e dei buoni allenamenti a Montichiari, cercheremo di essere al top o vicino a una buona competitività. Al maschile ci sono assenze importanti, come quelle di Ganna, Viviani e Moro Manlio che sono in ritiro con le proprie squadre”.

Infine Marco Villa ha specificato: “Al femminile invece siamo al completo, nonostante la caduta della Balsamo della settimana scorsa, ma confido di recuperarla quasi pienamente. Stiamo lavorando in funzione delle Olimpiadi e non è facile affrettare la preparazione in vista di agosto. Ai ragazzi e alle ragazze chiedo tranquillità, considerando che la formazione che schiererò a questi Europei è solo un punto di partenza e non un punto di arrivo: qualcuno può non correre ma non è detto che non sarà più preso in considerazione.”

Foto: (AP Photo/Christophe Ena)

