Biathlon, l’Italia sfoglia la margherita in vista dei Mondiali. Quante possibilità di medaglia nelle 12 gare?

Anterselva è stata l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali. La rassegna iridata si disputerà a Nove Mesto na Morave, in Repubblica Ceca, dal 7 al 18 febbraio. Verranno conferite 36 medaglie in 12 gare. Chiaramente, sarebbe prematuro fare qualsiasi considerazione relativamente alle possibilità italiane in ogni competizione. D’altronde, da qui a due settimane tante dinamiche possono cambiare, stati di forma compresi.

È sufficiente un malanno per tarpare le ali a qualche favorito/a. Al contempo, può capitare che chi ha sinora faticato, riesca ad alzare l’asticella sul piano atletico. Dunque, se proprio si vuole fare un’analisi preliminare in vista della manifestazione, ci si deve basare sui dati fattuali rappresentati dai risultati dei mesi di dicembre e gennaio.

In campo maschile si sono disputate 14 competizioni individuali, nelle quali il movimento azzurro ha raccolto 1 podio, quello di Tommaso Giacomel nella sprint di Ruhpolding. Basta questo a spiegare quali possano essere le opportunità nel settore in cui si cimentano i possessori di cromosoma Y. Cionondimeno, va sottolineato come il quartetto tricolore sia salito sul podio in 2 delle 4 staffette andate in scena, a dimostrazione di come le chance siano più elevate nella prova a squadre.

Nell’ambito femminile si contano 2 vittorie e un totale di 4 piazzamenti nella top-three su 14 gare individuali, tutti firmati da Lisa Vittozzi. È anche vero che Dorothea Wierer non ha mai potuto esprimersi a dovere e proprio un suo pieno recupero potrebbe aumentare, per non dire raddoppiare, le possibilità di medaglia. Curiosamente, fra le donne l’Italia non è ancora salita sul podio in staffetta (ma raramente, per non dire mai, si è schierata in “formazione tipo”).

Capitolo gare miste. Quelle a quartetti vedono un roboante 100% di podi azzurri (2 su 2) al quale fa da contraltare lo 0% della single mixed. Bisogna però andare con i piedi di piombo, poiché le competizioni aperte a entrambi i sessi – quando mettono in palio le medaglie – si disputano in giornate diverse. In Coppa del Mondo invece sono contemporanee.

La conclusione? Come sempre, il biathlon è imprevedibile. Se “i pianeti si allineassero favorevolmente” si potrebbe pensare di ripartire dalla Repubblica Ceca con un bottino ricchissimo. Se quell’allineamento fosse però particolarmente nefasto, si rischia di chiudere a becco asciutto, come avvenne a Pokljuka 2021.

È uno sport fatto così, signori. Inutile lanciarsi in voli pindarici. Se qualcuno volesse calcolare le probabilità, non ha che da cimentarsi nelle divisioni. Senza usare la calcolatrice però, bensì con carta e penna (o se si preferisce matita) come ai vecchi tempi. Giusto per tenere la mente impegnata la mente in maniera ben più proficua di quanto non si farebbe arrovellandosi relativamente a quanto, chi e cosa.

Foto: La Presse