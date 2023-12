Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv oggi in tv, orario Eurolega basket: programma, dove vederla, streaming

Si completerà questa sera il tredicesimo turno dell’Eurolega 2023-2024 di basket, e tra i sei match in programma ci sarà quello tra la Virtus Bologna e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv: la differenza è minima in graduatoria e gli ospiti puntano all’aggancio.

I felsinei, infatti, sono terzi da soli in classifica con un ruolino di marcia di otto vittorie e quattro sconfitte ed arrivano dal successo contro il Barcellona, mentre il Maccabi Tel Aviv insegue con sette vittorie e cinque sconfitte ed è reduce da due affermazioni consecutive.

Per il match tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv la diretta tv sarà assicurata da Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre lo streaming sarà assicurato da Sky Go, Now e DAZN, infine sarà garantita da OA Sport la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET

Venerdì 8 dicembre

Ore 20.30: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA EUROLEGA BASKET: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Now e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit Ciamillo