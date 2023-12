Tennis, sfida tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal su Netfix: esibizione a Las Vegas

Un evento speciale. Il calendario del tennis mondiale è sempre particolarmente ricco e, in vista del 2024, ci sarà da segnare in agenda una sfida particolare. Ci si riferisce a un’esibizione con protagonisti l’attuale n.2 del mondo, Carlos Alcaraz, e l’eterno Rafael Nadal. La partita tra i due campioni spagnoli si terrà il prossimo 3 marzo a Las Vegas.

Rafa, che tornerà ufficialmente a giocare nel massimo circuito internazionale a Brisbane (Australia) dopo praticamente un anno, ha accettato di confrontarsi con chi, secondo molti, è il suo successore. I due tennisti saranno protagonisti del “The Netflix Slam“, match organizzato presso la Michelob ULTRA Arena e trasmesso in esclusiva dal noto network a pagamento. L’orario di inizio è previsto per mezzogiorno locale (21:00 in Italia) e prevederà anche altri incontri che saranno annunciati prossimamente.

“Sono molto emozionato per la mia prima visita a Las Vegas, una delle città più emblematiche e divertenti del mondo. Sono anche molto felice di giocare con il mio connazionale Carlos Alcaraz. Sono sicuro che sarà una fantastica giornata di tennis“, le parole di Nadal.

“Mi sento onorato e molto felice di condividere il campo con Rafa a Las Vegas. È uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, e i suoi record e i suoi successi parlano da soli. Non vedo l’ora che arrivi la nostra partita“, ha aggiunto Alcaraz.

Rafael Nadal. Carlos Alcaraz. Two tennis superstars. One epic matchup served LIVE on Netflix. The Netflix Slam March 3 pic.twitter.com/Biri3BuF8L — Netflix (@netflix) December 11, 2023

I tickets saranno in vendita dal prossimo 15 dicembre, e partono da 82 euro. Non ci sono dubbi che si tratterà di un confronto che non passerà inosservato.

Foto: LaPresse