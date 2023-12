Snowboardcross: cinque italiani accedono alle fasi finali a Cervinia, presenti Sommariva e Visintin

Si sono concluse poco fa sulla pista di Cervinia le qualificazioni maschili della seconda gara di snowboardcross valida per la Coppa del Mondo 2023-2024. Sulle nevi italiane hanno strappato il pass per le fasi finali (in programma domani dalle 10:15) ben cinque azzurri.

Bene soprattutto Lorenzo Sommariva, che ha chiuso al primo posto nella sua batteria, mentre ha rischiato sicuramente di più l’altro uomo più atteso in casa azzurra, ossia Omar Visintin, terzo e ultimo qualificato della sua Heat.

Terzi anche Luca Abbati, Michele Godino e Tommaso Leoni, tutti e tre dunque qualificati per gli ottavi (ricordiamo che passavano il turno i primi tre di ogni batteria). Eliminati invece Niccolò Colturi (quarto nella sua batteria), Matteo Menconi (quarto), Filippo Ferrari (quarto), Matteo Rezzoli (quinto) e Devin Castello (DNF).

Foto: LaPresse