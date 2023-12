Sci alpino, cancellata la prima prova cronometrata di discesa femminile in Val d’Isère

Giungono novità da Val d’Isère, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La prima prova cronometrata di discesa femminile prevista sulla “Oreiller-Killy” non andrà in scena. Neve anche nel dipartimento della Savoia della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

L’organizzazione aveva già deciso di posticipare l’inizio del primo training, previsto alle 12.15 anziché alle 10.30. Un posticipo che si pensava fosse sufficiente per intervenire sul tracciato e mettere nelle migliori condizioni le atlete di trovare le traiettorie giuste, in vista del fine-settimana che prevede sabato 16 dicembre una discesa alle 10.30 e domenica 17 il superG alle 11.00.

Ebbene, si apprende che a causa dei lavori in pista dopo la nevicata delle ultime ore, la giuria ha deciso di permettere alle sciatrici solamente una ispezione della pista, ma non l’allenamento. Il training, infatti, è stato cancellato. Si spera che sia l’unico contrattempo, in una stagione complicata per il Circo Bianco, considerando che gli uomini non sono ancora riusciti a disputare una gara. Vedremo se in Val Gardena, quest’oggi, il digiuno sarà interrotto.

Tornando alle questioni della Coppa del Mondo femminile, Sofia Goggia spera di approfittare dell’assenza di Mikaela Shiffrin, che probabilmente disputerà solo il superG domenica in questo week end, per riprendersi il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, che la fuoriclasse americana le ha tolto grazie al successo nella discesa di St. Moritz.

Foto: Pentaphoto/FISI