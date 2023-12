Sci alpino, Federica Brignone all’attacco si Shiffrin nel gigante di Lienz. Marta Bassino per la svolta

Dopo le feste natalizie non c’è un attimo di pausa per la Coppa del Mondo di sci alpino, con le ragazze che chiuderanno il 2023 con un gigante e uno slalom in quel di Lienz (Austria). Oggi è il giorno della gara tra le porte larghe, con la partenza della prima manche fissata alle 10.00, mentre la seconda scatterà alle 13.15.

Torna ad essere protagonista nel Circo Bianco la località tirolese, nella classica alternanza austriaca con Semmering quale sede della tappa finale dell’anno solare. Sulla “Schlossberg” si è gareggiato per l’ultima volta nel 2021, e ad imporsi è stata la transalpina Tessa Worley, che ha appeso sci e scarponi al chiodo al termine dell’ultima stagione agonistica. Sul podio due anni fa sono salite anche la slovacca Petra Vlhova e la svedese Sara Hector.

Quello che oggi va in scena a Lienz è il quinto gigante stagionale. Fino ad ora due vittorie a testa per la svizzera Lara Gut Behrami e l’azzurra Federica Brignone, che sono anche le prime due della classifica di specialità. Il pettorale rosso è sulle spalle dell’elvetica, che ha appena cinque punti di vantaggio sulla valdostana. Gut si è imposta nei primi due appuntamenti, nell’opening di Solden e negli Stati Uniti a Killington, mentre è ancora fresca nella nostra memoria l’impresa di Brignone con i due successi in due giorni consecutivi a Mont Tremblant (Canada).

Per Federica, che domani sarà della partita anche in slalom, questa può essere una due giorni molto importante per capire quanto realistico può essere il sogno di duellare con Mikaela Shiffrin per la classifica generale. L’americana infatti in questa settimana austriaca si è sempre trovata benissimo negli anni, con vittorie a raffica che mettevano l’ipoteca sulla Coppa di Cristallo (tripletta l’anno scorso a Semmering, ma già 3 vittorie anche a Lienz con la doppietta gigante e slalom del 2019).

Sono quindi quelle nominate fino ad ora le sciatrici che presumibilmente si giocheranno podio e successo in questo gigante di Lienz: Gut, Brignone, Vlhova, Shiffrin e Hector. C’è poi da affrontare il discorso Marta Bassino, con l’azzurra che è una fuoriclasse di questa specialità, ma deve ancora trovare il podio in questa prima parte di stagione. Tra un’uscita a Killington e qualche errore di troppo la piemontese non è mai riuscita a portare a casa due manche pulite, nonostante la velocità ci sia sempre stata; Bassino quindi, se riesce a ritrovare la centralità è senza dubbio una delle atlete da battere. Marta su questa pista si trova bene, ed il suo secondo posto di quattro anni fa esatti è l’ultimo podio italiano a Lienz.

Ci sarà da fare parecchia attenzione anche alla canadese Valerie Grenier, che esce delusa dal doppio appuntamento sulle nevi di casa ma con tanto desiderio di rivincita. Da guardare poi le giovani rampanti: la battente bandiera albanese Lara Colturi, che in gigante sembra più pronta che in slalom e con l’exploit in preparazione, e la croata Zrinka Ljutic.

Sarà in gara ovviamente anche Sofia Goggia, che sulla “Schlossberg” si è sempre trovata a suo agio in gigante. La bergamasca vuole confermare i progressi tra le porte larghe viste le tre top-10 consecutive, e perché no, avvicinare top-5 e podio. Saranno otto in tutto le italiane in gara oggi, oltre alle tre già citate al cancelletto, con l’obiettivo qualifica per la seconda manche ci sarà: Roberta Melesi, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere ed Elisa Platino.

Foto: FISI/Pentaphoto

