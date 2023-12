Nuoto, le speranze di medaglia dell’Italia agli Europei in vasca corta: obiettivo primo posto nel medagliere?

Sono Europei strani, di puro passaggio, quelli che scattano domani ad Otopeni, alle porte di Bucarest. Pochissimi in Italia ma anche nel resto d’Europa hanno preparato questa manifestazione in modo specifico. Per gli azzurri troppo vicini (la settimana scorsa) gli Assoluti che qualificavano per Parigi in primis e poi anche per Doha, per poter dedicare tutta l’attenzione che sarebbe stata necessaria in altri contesti ad un evento continentale come quello in Romania.

Le incognite non mancano ma alcuni degli azzurri di punta si presentano in ottima condizione in un contesto che gradiscono:; basti pensare a Thomas Ceccon, campione di livello assoluto, ad Alberto Razzetti (che in vasca corta è stato anche campione del mondo dei 200 farfalla), a Lorenzo Mora che si è tolto grandi soddisfazioni, a Benedetta Pilato o Simona Quadarella che hanno vinto tanto, ai ranisti, da Martinenghi a Cerasuolo che possono dire la loro nonostante una condizione non ottimale, fino ad arrivare ai velocisti. Insomma, non sarà un’Italia da urlo ma è pur sempre una delle squadre di riferimento del panorama continentale con buone possibilità di giocarsela per la vittoria del medagliere, come accadde a Roma nel 2022 in vasca lunga.

MARTEDI’ 5/12. Non c’è Sara Franceschi, alle prese con un problema abbastanza serio alla spalla destra, che probabilmente la terrà ferma ancora per qualche tempo, e l’Italia perde il riferimento principale nei 400 misti. Marco De Tullio e soprattutto lo specialista della corta Matteo Ciampi proveranno a giocarsela nei 400 stile libero. Nella staffetta 4×50 stile libero maschile l’Italia è la favorita per l’oro ma potrebbero dire la loro anche nel ragazze della 4×50 stile libero.

MERCOLEDI’ 6/12. Fari puntati sui 100 rana femminili dove Benedetta Pilato e Martina Carraro vorranno tornare sul podio continentale in corta e su Matteo Rivolta che prova a ritrovarsi nella “sua” vasca corta dopo un periodo non semplice. Simona Quadarella darà l’assalto al podio degli 800 stile libero. Inizia l’avventura europea di Lorenzo Mora che si può giocare anche l’oro nei 50 dorso. Italia tra le super favorite nella 4×50 mista maschile.

GIOVEDI’ 7/12. C’è il dubbio Margherita Panziera che ha saltato gli Assoluti per un problema fisico che proverà a risolvere per l’appuntamento europeo. Se riuscirà ad esserci gareggerà per la vittoria. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi sono da podio nei 50 stile libero (solo due supereranno il primo turno). Nicolò Martinenghi proverà a giocarsi l’oro nei 100 rana e assieme a lui Federico Poggio e Simone Cerasuolo che hanno le carte in regola per salire sul podio.

VENERDI’ 8/12. Inizia la caccia all’oro di Thomas Ceccon e Alberto Razzetti, che potrebbero ritrovarsi una a fianco all’altro a giocarsi l’oro nei 200 misti. Razzettim, se gli rimarrà qualche energia, sarà al via anche nei 200 farfalla, specialità di cui è stato campione mondiale in corta. Lorenzo Mora punta al podio e forse anche all’oro nei 100 dorso, mentre Martina Carraro potrebbe cimentarsi nei 200 rana e provare l’exploit che le era già riuscito a Glasgow e poi a Roma in vasca lunga. C’è infine Simona Quadarella al via della gara preferita, i 1500 stile libero.

SABATO 9/12. Matteo Ciampi e Luca De Tullio puntano in alto nei 200 stile libero ma potrebbero trovare un panorama trafficato di specialisti, Matteo Rivola e Michele Busa ci proveranno nei 50 farfalla, Italia protagonista annunciata nella 4×50 stile libero mista.

DOMENICA 10/12. Fuochi d’artificio finali con tanta Italia che proverà ad aggiudicarsi il medagliere con una serie di finali che potrebbero vederla protagonista con i suoi campioni. Thomas Ceccon punta all’oro nei 100 misti, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo sono in corsa per il podio nei 50 rana, Lorenzo Mora è il favorito nei 200 dorso, Simona Quadarella se la può giocare nei 400 stile libero, Alberto Razzetti è fra i favoriti, se non il favorito, nei 400 misti, Benedetta Pilato, Martina Carraro e Anita Bottazzo proveranno a dire la loro nei 50 rana. Alessandro Miressi è tra gli uomini da tenere d’occhio nei 100 stile libero e con lui Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri e l’Italia partirà tra le grandi favorite anche nella 4×50 mista mista.

Foto Lapresse