LIVE Perugia-Itambe Minas, Finale Mondiale per club volley in DIRETTA: Giannelli e compagni di giocano il titolo contro Muserskij

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Itambe Minas, match valido per la finale del Mondiale per club di volley maschile 2023. Il momento della verità è finalmente arrivato, oggi i Block Devils andranno a caccia del bis iridato dopo il titolo conquistato lo scorso anno, sulla loro strada ci sono i brasiliani dell’Itambe Minas.

Perugia giunge a questo appuntamento da imbattuta, senza aver persone neppure un set. Gli umbri hanno dominato la Pool A superando proprio l’Itambe Minas e l’Ahmedabad Defenders, per poi annientare in semifinale l’Halkbank Ankara di Ngapeth e Abdel-Aziz. L’Itambe Minas ha invece concluso la Pool A in seconda posizione e in semifinale ha avuto la meglio, a sorpresa, il Suntory Sunbirds di Muserskij con una battaglia conclusasi 3-2. Perugia va a caccia di un’impresa: nella storia del Mondiale per club solo il Sada Cruzerio e Trento sono riusciti a vincere due titoli consecutivi, gli umbri hanno tutte le carte in regola per aggiungersi a questo club ristretto. Sono due gli scontri diretti tra queste due formazioni, entrambi al Mondiali per club, con Perugia capace di imporsi sempre per 3-0. Sulla carta, nonostante le assenze di Roberto Russo e Wilfredo Leon, la formazione di Angelo Lorenzetti parte con tutti i favori del pronostico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Itambe Minas, match valido per la finale del Mondiale per club di volley maschile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!

Foto: Volleyballworld