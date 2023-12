Italia-Germania, United Cup 2024 in DIRETTA: Sonego-Paolini impegnati nel doppio misto?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del doppio misto tra Italia e Germania. Terzo ed ultimo match della sfida valevole per il gruppo D di United Cup 2024. Come annunciato nelle scorse settimane, Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego dovrebbero affrontare Alexander Zverev ed Angelique Kerber.

Renzo Furlan, capitano delle selezione azzurra, nelle scorse giornate ha provato in diverse occasioni il doppio titolare. L’ex numero 19 ATP ha a disposizione anche Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio ed Angelica Moratelli. Molto ovviamente dipenderà anche dalla situazione di punteggio in cui si giocherà il doppio, con eventuali sostituzioni probabili in caso di 2-0. Germania che invece potrà contare inoltre su Tatjana Maria e Laura Siegemund al femminile, e su Maximilian Marterer e Kai Wehnelt al maschile.

Il doppio misto tra Italia e Germania sarà il terzo incontro a partire dalle 7.30 ed inizierà al termine dei due singolari. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’evento. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...