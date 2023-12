Basket, Trento batte il Liektabelis e rimane in zona playoff in EuroCup

Vittoria importante per Trento nella 13ma giornata dell’EuroCup 2023-2024 di basket. Presso Il T Quotidiano Arena, la squadra italiana non delude le attese nel match casalingo contro il Lietkabelis e si impone per 76-70. Grazie a questo successo, i ragazzi di Paolo Galbiati raggiungono l’Aris a quota 6-7 e consolidano la sesta posizione in classifica nel gruppo B, allungando proprio sugli avversari odierni (ora settimi insieme al Buducnost con 5-8).

Fondamentali quest’oggi per Trento i 18 punti e 7 rimbalzi di Andrejs Grazulis, i 14 di Davide Alviti e i 12 a testa di Paul Biligha e Kamar Baldwin (autore anche di 5 assist). Dall’altra parte, invece, non bastano i 21 punti e 7 rimbalzi di Deividas Sirvydis e gli 11 di Paulius Valinskas.

Pronti, via e Trento prova subito a scappare in più occasioni. La compagine lituana però resta attenta e rientra sempre, prima della tripla di Alviti in chiusura di primo quarto (20-17). Nel secondo periodo è ancora la squadra di casa che cerca l’allungo e stavolta ce la fa, salendo addirittura sul +12 (34-22) dopo una tripla di Baldwin e un canestro da due di Biligha. Poi nel finale di primo tempo il Lietkabelis ha una piccola reazione e accorcia fino al 35-27 prima dell’intervallo.

Dopo la pausa lunga la squadra ospite riesce, in seguito a una fase di stallo, ad accorciare con il trio Popovic-Lelevicius-Maldunas (44-40), ma subito dopo Trento torna a fare male e allunga fino al 54-46 di fine terzo quarto. Anche nell’ultimo periodo il Lietkabelis cerca di rientrare in partita, ma ce la fa soltanto parzialmente, portandosi nuovamente massimo fino al -4 (61-57). Poi la compagine italiana alza nuovamente marcia e, grazie soprattutto alle giocate di Grazulis e Biligha, si assicura la vittoria per 76-70.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – 7BET-LIETKABELIS PANEVEZYS 76-70 (20-17, 15-10, 19-19, 22-24)

Trento: Ellis 6, Stephens 2, Hubb, Alviti 14, Conti 5, Forray 3, Cooke Jr. 4, Udom, Biligha 12, Grazulis 18, Baldwin 12

Lietkabelis: Bickauskis 6, Lelevicius 6, Stunknys ne, Slavinskas, Maldunas 8, Bircevic 2, Orelik 6, Popovic 10, Valinskas 11, Sirvydis 21

