Volley, i migliori italiani della 3° giornata di Superlega. Diamantini e Recine i migliori attori non protagonisti

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 3ª GIORNATA DI SUPERLEGA DI VOLLEY MASCHILE

DAVIDE SAITTA: Non smette di stupire l’esperto alzatore di Cisterna che incontra una delle sue tante giornate di grazia e manda in tilt la squadra avversaria anche se manca il duello a distanza con il suo “collega” molto più giovane di lui, Porro, rimasto per lunghi tratti in panca.

MARCO GAGGINI: La base dell’impresa di Monza sul campo di Modena è la ricezione e l’anima della ricezione brianzola risponde al nome del libero monzese, Marco Gaggini che sfodera una grande prova al PalaPanini con un 63% di positività e con tanta qualità anche in difesa.

ENRICO DIAMANTINI: Nel momento del bisogno si fa trovare sempre pronto, il centrale di Civitanova che gioca un match di sostanza chiudendo con 8 punti ma con il 67% in attacco, due muri e tanti palloni sporcati per favorire la difesa.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Decisivo nella importante e limpida vittoria rigenerante di Trento a Verona. Chiude i tre set con 15 punti all’attivo, il 56% in attacco, il 45% in ricezione e ben 5 muri vincenti che contribuiscono a sgonfiare i padroni di casa.

FRANCESCO RECINE: Un altro che, quando viene chiamato in causa, spesso risponde presente. Assente Leal, prende sulle spalle la squadra e la conduce al successo con Catania che vale il primo posto in solitaria dopo la brutta prova di Biella in Supercoppa. Chiude con 8 punti ma con un formidabile 78% in ricezione da agganciare al 64% in attacco.

FEDERICO CROSATO: Che bella prestazione del centrale di padova a Taranto. Chiude il match con 11 punti, l’82% in attacco e due muri preziosi.

Photo LiveMedia/Duilio Della Libera