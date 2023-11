Rugby, Simone Ferrari “Campionato molto equilibrato, con gli Stormers sfida dura”

La Benetton Treviso ha iniziato in maniera molto positiva la stagione, con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate dell’United Rugby Championship. Ma nonostante ciò i veneti sono virtualmente fuori dai playoff, perché la classifica è cortissima e l’equilibrio la fa da padrona. Come ammette anche Simone Ferrari, pilone dell’Italia e dei biancoverdi, alla vigilia del match contro gli Stormers.

“Abbiamo visto che ci sono state molto partite con risultati molto ravvicinati, ciò vuol dire che questo è un campionato più combattuto degli anni scorsi. Infatti siamo noni con 10 punti in classifica e siamo tutte attaccate a metà classifica. E’ fondamentale non sbagliare niente e non lasciare punti preziosi in giro“ le parole del pilone milanese sul sito della Benetton.

Non sbagliare niente, soprattutto in difesa, l’arma in più in queste prime partite e, soprattutto, nella vittoria della scorsa settimana contro i Lions. “Ripartiamo da una difesa che ancora una volta si dimostra essere molto solida, è stata la chiave della partita. In settimana abbiamo visto alcuni punti da migliorare, tra questi c’è l’attacco. Serve più accuratezza, finalizzare le azioni che facciamo e non complicarci la vita. Fare bene le cose basilari e concludere le trame di gioco” ha continuato Ferrari.

E ora arrivano gli altri sudafricani Stormers e a Monigo si prospetta un’altra partita difficile ed equilibrata. “Hanno avuto un inizio di campionato non troppo facile, arrivano da una sconfitta a Glasgow, per cui verranno a Monigo con il coltello tra i denti. Come squadra sono simili ai Lions, ma con più qualità, per cui noi dovremo essere ancora più concentrati durante la settimana e prepararci ancora meglio per risolvere i problemi della scorsa settimana: focus sul nostro attacco, consapevoli della nostra ottima difesa” ha concluso il pilone della Benetton Treviso.

