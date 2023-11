Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi (a sorpresa) all’NHK Trophy. Gli azzurri accedono in Finale!

Termina in modo a dir poco clamoroso la gara della danza sul ghiaccio all’NHK Trophy 2023, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio di figura. Malgrado il migliore free program della stagione infatti Charlène Guignard-Marco Fabbri si sono dovuti accontentare della seconda posizione, cedendo il passo non senza sorprese ai britannici Lilah Fear-Lewis Gibson. Un risultato che ha comunque concesso loro di staccare il biglietto per le Finali di Pechino.

Al contrario di quanto si possa pensare non è arrivato alcun errore da parte degli allievi di Barbara Fusar Poli che, anzi, si sono rivelati artefici di un segmento lungo più proficuo rispetto alle uscite precedenti, in cui hanno eseguito degli ottimi elementi spalmati per tutto il layout: dalla sequenza di twizzles al sollevamento combinato (entrambi di livello 4), passando poi per la trottola d’insieme (livello 4) e le due sequenze di passi (su un piede in parallelo e a cerchio), assegnate di livello 3. Tutte difficoltà che hanno permesso agli azzurri di guadagnare 129.29 (72.87, 56.42) per 214.56, nuovo season best.

Ma niente hanno potuto gli azzurri davanti a un vero e proprio exploit segnato da Fear-Gibson, autori di una progressione impressionante rispetto a Skate Canada. Grazie a un riscontro molto importante in termini di GOE – inusuale rispetto a quanto mostrato da loro fino a questo momento – la coppia dell’Accademia di Montréal ha rotto il muro dei 130 punti, raccogliendo 130.26 (73.98, 56.28) per 215.19, ben sei lunghezze in più rispetto allo score di Vancouver.

Per Guignard-Fabbri resta comunque una giornata storica. Con la seconda posizione infatti gli atleti delle Fiamme Azzurre hanno incasellato per la dodicesima volta consecutiva un piazzamento nel podio nella rassegna itinerante, superando Carolina Kostner.

Da menzionare infine la prestazione di Allison Reed-Saulius Ambrulevicious, terzi con 118.15 (66.79, 52.36) per 196.86. In virtù dei risultati delle sei tappe a giocarsi la vittoria in Finale saranno quindi Piper Gilles-Paul Poirier, Madison Chock-Evan Bates, Charléne Guignard-Marco Fabbri, Lilah Fear-Lewis Gibson. Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen, Marjorie Lajoie-Zachary Lagha

CLASSIFICA FINALE FREE DANCE

QUALIFICATI PER LE FINALI DI PECHINO

Piper Gilles / Paul Poirier

Madison Chock / Evan Bates

Charlene Guignard / Marco Fabbri

Lilah Fear / Lewis Gibson

Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Soerensen

Marjorie Lajoie / Zachary Lagha

Foto: LaPresse