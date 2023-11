Pallavolo, Trentino e Chieri vincono negli anticipi della settima giornata di Serie A1 femminile

Sono terminati i due anticipi di oggi validi per la settima giornata della Serie A1 2023-2024 di pallavolo femminile. Trova il primo successo in questo avvio di stagione Trentino, che dopo un match molto combattuto la spunta al quinto set contro Cuneo. Anche la seconda partita di giornata regala emozioni e tanta battaglia, con Chieri che suda le proverbiali “sette camice” per sfiancare la resistenza di una coriacea Bergamo.

L’Itas Trentino centra finalmente il primo successo stagionale dopo un avvio in cui anche il calendario non ha certo sorriso offrendo match improbi contro Scandicci, Novara e Milano. Le padrone di casa hanno avuto la meglio in quella che è stata un’autentica battaglia, battendo l’Honda Olivero S. Bernardo Cuneo per 3-2 (25-22 23-25 28-26 23-25 15-13) . Le ragazze guidate da Marco Sinibaldi davanti al proprio pubblico hanno iniziato in maniera convincente il match, salendo subito 11-7 nel primo set per poi aggiudicarselo 25-22 rintuzzando i tentativi di rimonta di Cuneo. Secondo parziale che ha visto ancora andare in fuga le padrone di casa (21-15) prima di subire la rabbiosa rimonta nel finale delle ospiti che è culminata con il 23-25 in favore della squadra guidata da Massimo Bellano.

In una partita ricca di capovolgimenti di fronte ad inizio terzo set tutto sembra andare verso Cuneo, con le ospiti che allungano addirittura fino al 17-11. Trento non ci sta, combatte rientra e vince in volata il terzo set per 28-26. Quarto parziale che si è giocato punto punto fino alla mini fuga di una Cuneo volitiva che si porta sul 23-18, la squadra di Sinibaldi prova a ricucire lo strappo ma Cuneo difende il vantaggio con le unghie e con i denti e imponendosi 25-23 forza il quinto set. Tie break tiratissimo con Trentino che riesce a trovare il guizzo vincente salendo 9-6 e 12-9 prima di chiudere la contesa sul 15-13 al secondo match point. Padrone di casa trascinate dai 26 punti di una scatenata Carly Dehoog (1 ace), supportata alla grande in attacco anche dai 20 punti di Giulia Angelina. A Cuneo non sono bastati i 18 punti di Madison Kubik (1 muro) e i 14 di Alice Tanase.

Altra partita e altra battaglia, con Chieri che vince 3-2 (23-25 25-23 18-25 25-15 15-11) sul campo della Volley Bergamo e sale a 11 punti in classifica quarta posizione pari merito. Bergamo fa subito vedere di voler fare partita pari e vendere cara la pelle, non facendo scappare Chieri che nel corso di tutto il primo set ha un margine mai superiore ai tre punti. Le padrone di casa sotto 16-19 trovano un break di 4-0 impattando Chieri sul 19-19 grazie al muro di Giulia Gennari e salendo poi 20-19. La squadra di Matteo Solforati mantiene i nervi saldi e vince a sorpresa il primo set con l’attacco vincente di Anna Davyskiba. Inizio secondo set senza sussulti fino al 7-7, quando le ragazze di Giulio Bergoli provano a scappare via sul 13-9. Chieri mantiene il comando delle operazioni fino alla fine del set vincendolo per 25-23 e pareggiando i conti.

Continua a macinare gioco Bergamo, che stasera non sembra una squadra che ha solo una vittoria in stagione e non trova un successo dalla prima giornata, proponendo una grande pallavolo e dominando il terzo set punto dopo punto fino all’attacco decisivo di Laura Melandri che fissa il punteggio sul 25-18. Non si fa attendere la reazione di una Chieri fin qui irriconoscibile, con la Reale Mutua che scava un solco di undici punti con le avversarie (21-10) grazie anche ai muri di Katerina Zakchaiou e Ofelia Malinov. Ordinaria amministrazione per la squadra di Bergoli che vince il quarto set 25-15 sull’attacco di Madison Kingdon Rishel.

Tie break pirotecnico che sembra andare verso le padrone di casa che allungano addirittura fino al 9-3 procurato dall’errore di Rishel. A quel punto black out totale per Bergamo che si fa rimontare fino all’11 pari da una Chieri che non muore mai. Ragazze di Solforati che non capiscono proprio più niente e arrivano a subire 9 punti consecutivi in uno psicodramma finale che vede le ospiti vincere il quinto set per 15-11 con il sigillo definitivo messo da Martha Evodkia Anthouli. Malinov sfrutta tutte le opzioni che ha in attacco mandando ben quattro compagne in doppia cifra. Top scorer per le ospiti la schiacciatrice statunitense Avery Skinner che mette a terra 20 punti (1 ace e 1 muro), ma sono fodamentali anche i 17 di Anthouli, i 13 di Anna Gray e i 12 di Rishel. Sono quattro anche le giocatrici di Bergamo a trovare 10 o più punti, ma non bastano i 21 di un’ispirata Davyskiba (1 muro) e i 16 di Lorrayna Marys Da Silva.

Photo LiveMedia/Luigi Mariani