NBA, i risultati della notte (13 novembre): Boston batte New York con un grande Tatum, bene Milwaukee

È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 1:30 italiane in poi si sono disputati quattro incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

Boston fa la differenza nel secondo tempo contro New York (62-45) e si impone in casa con il punteggio finale di 114-98, ottenendo l’ottava affermazione stagionale. Fondamentali per i Celtics i 35 punti (di cui 17 solo nell’ultimo quarto), 7 assist e 6 rimbalzi di uno straripante Jayson Tatum, i 22 di Jaylen Brown e i 21 di Kristaps Porzingis, mentre ai Knicks non bastano i 26 di Jalen Brunson e i 25 punti, 9 rimbalzi e 5 assist di Julius Randle.

Successo al fotofinish per Toronto: dopo 41′ passati a rincorrere gli avversari (a fine primo tempo lo svantaggio era addirittura di 19 punti), i Raptors raggiungono Washington a 52” dalla fine con Chris Boucher e poi si prendono la vittoria per 111-107 grazie al canestro da due di Pascal Siakam e ai tiri liberi di Dennis Schroder. A fine incontro il top scorer è proprio Siakam con addirittura 39 punti (oltre agli 11 rimbalzi e i 7 assist), ma in casa Toronto sono molto importanti anche i 19 punti e 9 rimbalzi di Scottie Barnes. Inutili invece per i Wizards (senza Danilo Gallinari rimasto a riposo) i 34 di Kyle Kuzma.

Bene Milwaukee, che in casa contro Chicago prende un buon margine di vantaggio nella seconda parte del terzo quarto e poi resiste avanti fino al 118-109 finale. Decisivi per i Bucks i 35 punti e 11 rimbalzi di uno scatenato Giannis Antetokounmpo e i 19 punti e 10 rimbalzi di Bobby Portis. Dall’altra parte sono ininfluenti i 26 punti e 12 rimbalzi di Nikola Vucevic e i 20 di Zach LaVine, in una serata in cui DeMar DeRozan non riesce a incidere (3/14 al tiro).

Infine, Sacramento vince abbastanza agilmente contro Cleveland per 132-120 e ottiene la terza vittoria di fila. Da segnalare in casa Kings gli addirittura quattro giocatori con 20 o più punti a referto, ovvero De’Aaron Fox (28), Keegan Murray (25), Domantas Sabonis (23, oltre ai 10 assist e i 9 rimbalzi) e Kevin Huerter (20). Non servono invece a niente ai Cavs i 22 di Donovan Mitchell, i 21 di Caris LeVert e i 16 punti e 12 rimbalzi di Evan Mobley.

I RISULTATI DI GIORNATA

