Medagliere Olimpiadi Parigi 2024: tutti i podi dei Mondiali 2023. Italia nona con 10 ori, 19 argenti e 12 bronzi!

L’Italia si è fatta rispettare in ambito iridato nel 2023: i Mondiali disputati nell’anno solare in corso hanno portato un gran numero di medaglie e podi per gli azzurri nelle specialità olimpiche di Parigi 2024, nelle quali si sono rivelati un team da tenere d’occhio in diversi sport, conquistando 10 ori, 19 argenti e 12 bronzi per complessive 41 medaglie ed il nono posto finale in graduatoria.

ORI (10)

Boxe – Irma Testa – -57 kg femminili

Taekwondo – Simone Alessio – -80 kg maschili

Scherma – Italia – Spada a squadre maschile

Scherma – Tommaso Marini – Fioretto individuale maschile

Scherma – Alice Volpi – Fioretto individuale femminile

Scherma – Italia – Fioretto a squadre femminile

Arrampicata sportiva – Matteo Zurloni – Speed maschile

Vela – Ruggero Tita e Caterina Banti – Multihull (Nacra 17) a coppie miste

Atletica – Gianmarco Tamberi – Salto in alto maschile

Pentathlon moderno – Elena Micheli – Individuale femminile

ARGENTI (19)

Judo – Manuel Lombardo – -73 kg maschili

Boxe – Aziz Abbes Mouhiidine – -92 kg maschili

Nuoto – Thomas Ceccon – 100 metri dorso maschili

Nuoto – Nicolò Martinenghi – 100 metri rana maschili

Nuoto – Italia – Staffetta 4×100 metri stile libero maschile

Nuoto – Simona Quadarella – 1500 metri stile libero femminili

Scherma – Davide Di Veroli – Spada individuale maschile

Scherma – Arianna Errigo – Fioretto individuale femminile

Scherma – Alberta Santuccio – Spada individuale femminile

Scherma – Italia – Spada a squadre femminile

Ciclismo su pista – Italia – Inseguimento a squadre maschile

Ciclismo su strada – Filippo Ganna – Cronometro individuale maschile

Tiro a volo – Jessica Rossi – Trap individuale femminile

Atletica – Leonardo Fabbri – Lancio del peso maschile

Atletica – Italia – Staffetta 4×100 metri piani maschile

Ginnastica ritmica – Sofia Raffaeli – All-around individuale femminile

Pentathlon moderno – Alice Sotero – Individuale femminile

Canottaggio – Italia – Quattro di coppia senior maschile

Sollevamento pesi – Sergio Massidda – -61 kg maschili

BRONZI (12)

Judo – Assunta Scutto – -48 kg femminili

Judo – Odette Giuffrida – -52 kg femminili

Judo – Alice Bellandi – -78 kg femminili

Tuffi – Elena Bertocchi e Chiara Pellacani – Trampolino sincro 3 metri femminile

Pallanuoto – Italia – Torneo femminile

Scherma – Martina Favaretto – Fioretto individuale femminile

Scherma – Mara Navarria – Spada individuale femminile

Tiro con l’arco – Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli – Ricurvo a coppie miste

Vela – Nicolò Renna – Windsurf (IQFoil) maschile

Atletica – Antonella Palmisano – 20 km marcia femminile

Canottaggio – Italia – Doppio pesi leggeri maschile

Canoa slalom – Paolo Ceccon – Canadese maschile

MEDAGLIERE SPECIALITÀ OLIMPICHE MONDIALI 2023

Aggiornato al 12 novembre 2023



# Paese O A B T. 1 Cina 33 27 32 92 2 Stati Uniti 32 37 43 112 3 Gran Bretagna & N. I. / U. K. 23 16 15 54 4 Giappone 18 11 24 53 5 Australia 15 17 15 47 6 Paesi Bassi 14 8 9 31 7 Germania 13 4 8 25 8 Francia 12 20 20 52 9 Italia 10 19 12 41 10 Ungheria 8 5 4 17 11 Canada 7 7 7 21 12 Corea del Sud 7 3 8 18 13 Turchia 5 3 4 12 14 Svezia 5 2 3 10 15 Spagna 4 6 12 22 16 Uzbekistan 4 4 6 14 17 Israele 4 2 3 9 18 India / UWW 4 0 7 11 19 Brasile 3 5 8 16 20 Nuova Zelanda 3 5 7 15 21 Giamaica 3 5 4 12 22 Kenya 3 3 4 10 22 Repubblica Ceca 3 3 4 10 24 Cuba 3 3 3 9 24 Danimarca 3 3 3 9 24 Georgia 3 3 3 9 27 Iran 3 2 3 8 27 Russia / AIN 3 2 3 8 29 Serbia 3 2 2 7 30 Austria 3 1 2 6 31 Kirghizistan 3 1 1 5 32 Portogallo 3 0 0 3 33 Etiopia 2 4 3 9 34 Grecia 2 4 2 8 35 Svizzera 2 3 4 9 36 Slovenia 2 3 2 7 37 Belgio 2 3 1 6 38 Romania 2 2 3 7 39 Thailandia 2 2 1 5 40 Kazakistan 2 1 5 8 41 Norvegia 2 1 3 6 42 Lituania 2 1 1 4 43 Cina Taipei 2 1 0 3 43 Tunisia 2 1 0 3 45 Irlanda 2 0 2 4 46 Bahrein 2 0 1 3 47 Uganda 2 0 0 2 48 Ucraina 1 6 5 12 49 Polonia 1 5 4 10 50 Colombia 1 4 3 8 51 Messico 1 4 2 7 52 Croazia 1 2 3 6 53 Slovacchia 1 2 0 3 54 Indonesia 1 1 1 3 55 Sudafrica 1 1 0 2 56 Marocco 1 0 2 3 56 Venezuela 1 0 2 3 58 Costa d’Avorio 1 0 1 2 59 Burkina Faso 1 0 0 1 59 Repubblica Dominicana 1 0 0 1 59 Singapore 1 0 0 1 62 Mongolia 0 3 3 6 63 Azerbaigian 0 3 2 5 64 Armenia 0 2 5 7 65 Porto Rico 0 2 0 2 66 Ecuador 0 1 2 3 66 Giordania 0 1 2 3 66 Hong Kong Cina 0 1 2 3 69 Bielorussia / AIN 0 1 1 2 69 Botswana 0 1 1 2 69 Finlandia 0 1 1 2 69 Moldavia 0 1 1 2 69 Perù 0 1 1 2 74 Algeria 0 1 0 1 74 Filippine 0 1 0 1 74 Isole Vergini Britanniche 0 1 0 1 74 Pakistan 0 1 0 1 74 Trinidad & Tobago 0 1 0 1 74 Vietnam 0 1 0 1 80 Egitto 0 0 5 5 81 Bulgaria 0 0 4 4 82 Lettonia 0 0 2 2 83 Albania 0 0 1 1 83 Barbados 0 0 1 1 83 Grenada 0 0 1 1 83 Kuwait 0 0 1 1 83 Malesia 0 0 1 1 83 Nigeria 0 0 1 1 83 Qatar 0 0 1 1 83 San Marino 0 0 1 1 83 Tagikistan 0 0 1 1 # Totale 304 304 371 979

Foto: Pier Colombo