Biathlon
Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2023-2024: Lisa Vittozzi in testa! 17ma Wierer
La Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 sarà uno degli eventi più interessanti della stagione degli sport invernali. Lo sport con carabina e sci stretti, come al solito, regalerà non poche emozioni in un’annata cominciata a Oestersund (Svezia), che prevede anche la disputa della tappa italiana, prevista ad Anterselva dal 18 al 21 gennaio 2024 con le short individual, le staffette miste e le mass start. Nello stesso tempo, per le atlete, il focus sarà sui Mondiali di Nove Mesto, di scena dal 7 al 18 febbraio.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE
1 VITTOZZI LISA ITA 90
2 PREUSS FRANZISKA GER 75
3 VOIGT VANESSA GER 60
4 KNOTTEN KAROLINE OFFIGSTAD NOR 50
5 SCHNEIDER SOPHIA GER 45
6 HAUSER LISA THERESA AUT 40
7 TANDREVOLD INGRID LANDMARK NOR 36
8 JOHANSEN MARTHE KRAKSTAD NOR 34
9 MAKA ANNA POL 32
10 SKOGAN MARIT ISHOL NOR 31
11 JAKIELA JOANNA POL 30
12 BASERGA AMY SUI 29
13 STEINER TAMARA AUT 28
14 HAECKI-GROSS LENA SUI 27
15 PERSSON LINN SWE 26
16 OEBERG HANNA SWE 25
17 WIERER DOROTHEA ITA 24
18 KUELM SUSAN EST 23
19 GASPARIN ELISA SUI 22
20 PASSLER REBECCA ITA 21
21 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE FRA 20
22 PETRENKO IRYNA UKR 19
23 HETTICH-WALZ JANINA GER 18
24 JEANMONNOT LOU FRA 17
25 LIE LOTTE BEL 16
26 STREMOUS ALINA MDA 15
27 COMOLA SAMUELA ITA 14
28 ARNEKLEIV JUNI NOR 13
29 CHAUVEAU SOPHIE FRA 12
30 VOBORNIKOVA TEREZA CZE 11
31 SIMON JULIA FRA 10
32 GASPARIN AITA SUI 9
33 TOMINGAS TUULI EST 8
34 REPINC LENA SLO 7
35 AUCHENTALLER HANNAH ITA 6
36 DICKINSON KELSEY JOAN USA 5
37 IRWIN DEEDRA USA 4
38 KEBINGER HANNA GER 3
39 OEBERG ELVIRA SWE 2
40 KRYVONOS ANNA UKR 1
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO INDIVIDUALE
1 VITTOZZI LISA ITA 90
2 PREUSS FRANZISKA GER 75
3 VOIGT VANESSA GER 60
4 KNOTTEN KAROLINE OFFIGSTAD NOR 50
5 SCHNEIDER SOPHIA GER 45
6 HAUSER LISA THERESA AUT 40
7 TANDREVOLD INGRID LANDMARK NOR 36
8 JOHANSEN MARTHE KRAKSTAD NOR 34
9 MAKA ANNA POL 32
10 SKOGAN MARIT ISHOL NOR 31
11 JAKIELA JOANNA POL 30
12 BASERGA AMY SUI 29
13 STEINER TAMARA AUT 28
14 HAECKI-GROSS LENA SUI 27
15 PERSSON LINN SWE 26
16 OEBERG HANNA SWE 25
17 WIERER DOROTHEA ITA 24
18 KUELM SUSAN EST 23
19 GASPARIN ELISA SUI 22
20 PASSLER REBECCA ITA 21
21 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE FRA 20
22 PETRENKO IRYNA UKR 19
23 HETTICH-WALZ JANINA GER 18
24 JEANMONNOT LOU FRA 17
25 LIE LOTTE BEL 16
26 STREMOUS ALINA MDA 15
27 COMOLA SAMUELA ITA 14
28 ARNEKLEIV JUNI NOR 13
29 CHAUVEAU SOPHIE FRA 12
30 VOBORNIKOVA TEREZA CZE 11
31 SIMON JULIA FRA 10
32 GASPARIN AITA SUI 9
33 TOMINGAS TUULI EST 8
34 REPINC LENA SLO 7
35 AUCHENTALLER HANNAH ITA 6
36 DICKINSON KELSEY JOAN USA 5
37 IRWIN DEEDRA USA 4
38 KEBINGER HANNA GER 3
39 OEBERG ELVIRA SWE 2
40 KRYVONOS ANNA UKR 1
Foto: LaPresse