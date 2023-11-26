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Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2023-2024: Lisa Vittozzi in testa! 17ma Wierer

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È SUBITO MONNA LISA! Vittozzi apre con una vittoria nella 15 km di Oestersund per un decimo!

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Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2023-2024: Lisa Vittozzi in testa! 17ma Wierer

Pubblicato

1 minuto fa

il

Lisa Vittozzi

La Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 sarà uno degli eventi più interessanti della stagione degli sport invernali. Lo sport con carabina e sci stretti, come al solito, regalerà non poche emozioni in un’annata cominciata a Oestersund (Svezia), che prevede anche la disputa della tappa italiana, prevista ad Anterselva dal 18 al 21 gennaio 2024 con le short individual, le staffette miste e le mass start. Nello stesso tempo, per le atlete, il focus sarà sui Mondiali di Nove Mesto, di scena dal 7 al 18 febbraio.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE

1 VITTOZZI LISA ITA 90

2 PREUSS FRANZISKA GER 75

3 VOIGT VANESSA GER 60

4 KNOTTEN KAROLINE OFFIGSTAD NOR 50

5 SCHNEIDER SOPHIA GER 45

6 HAUSER LISA THERESA AUT 40

7 TANDREVOLD INGRID LANDMARK NOR 36

8 JOHANSEN MARTHE KRAKSTAD NOR 34

9 MAKA ANNA POL 32

10 SKOGAN MARIT ISHOL NOR 31

11 JAKIELA JOANNA POL 30

12 BASERGA AMY SUI 29

13 STEINER TAMARA AUT 28

14 HAECKI-GROSS LENA SUI 27

15 PERSSON LINN SWE 26

16 OEBERG HANNA SWE 25

17 WIERER DOROTHEA ITA 24

18 KUELM SUSAN EST 23

19 GASPARIN ELISA SUI 22

20 PASSLER REBECCA ITA 21

21 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE FRA 20

22 PETRENKO IRYNA UKR 19

23 HETTICH-WALZ JANINA GER 18

24 JEANMONNOT LOU FRA 17

25 LIE LOTTE BEL 16

26 STREMOUS ALINA MDA 15

27 COMOLA SAMUELA ITA 14

28 ARNEKLEIV JUNI NOR 13

29 CHAUVEAU SOPHIE FRA 12

30 VOBORNIKOVA TEREZA CZE 11

31 SIMON JULIA FRA 10

32 GASPARIN AITA SUI 9

33 TOMINGAS TUULI EST 8

34 REPINC LENA SLO 7

35 AUCHENTALLER HANNAH ITA 6

36 DICKINSON KELSEY JOAN USA 5

37 IRWIN DEEDRA USA 4

38 KEBINGER HANNA GER 3

39 OEBERG ELVIRA SWE 2

40 KRYVONOS ANNA UKR 1

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO INDIVIDUALE

1 VITTOZZI LISA ITA 90

2 PREUSS FRANZISKA GER 75

3 VOIGT VANESSA GER 60

4 KNOTTEN KAROLINE OFFIGSTAD NOR 50

5 SCHNEIDER SOPHIA GER 45

6 HAUSER LISA THERESA AUT 40

7 TANDREVOLD INGRID LANDMARK NOR 36

8 JOHANSEN MARTHE KRAKSTAD NOR 34

9 MAKA ANNA POL 32

10 SKOGAN MARIT ISHOL NOR 31

11 JAKIELA JOANNA POL 30

12 BASERGA AMY SUI 29

13 STEINER TAMARA AUT 28

14 HAECKI-GROSS LENA SUI 27

15 PERSSON LINN SWE 26

16 OEBERG HANNA SWE 25

17 WIERER DOROTHEA ITA 24

18 KUELM SUSAN EST 23

19 GASPARIN ELISA SUI 22

20 PASSLER REBECCA ITA 21

21 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE FRA 20

22 PETRENKO IRYNA UKR 19

23 HETTICH-WALZ JANINA GER 18

24 JEANMONNOT LOU FRA 17

25 LIE LOTTE BEL 16

26 STREMOUS ALINA MDA 15

27 COMOLA SAMUELA ITA 14

28 ARNEKLEIV JUNI NOR 13

29 CHAUVEAU SOPHIE FRA 12

30 VOBORNIKOVA TEREZA CZE 11

31 SIMON JULIA FRA 10

32 GASPARIN AITA SUI 9

33 TOMINGAS TUULI EST 8

34 REPINC LENA SLO 7

35 AUCHENTALLER HANNAH ITA 6

36 DICKINSON KELSEY JOAN USA 5

37 IRWIN DEEDRA USA 4

38 KEBINGER HANNA GER 3

39 OEBERG ELVIRA SWE 2

40 KRYVONOS ANNA UKR 1

Foto: LaPresse

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