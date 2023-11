Basket, l’Olimpia Milano cade in casa contro il Monaco in Eurolega. Quarto ko in fila per i meneghini, prosegue la striscia negativa

L’Olimpia Milano non riesce ad invertire la rotta in Eurolega! I meneghini vengono battuti al Forum dall’AS Monaco per 66-72 nella sesta giornata della regular season 2023-2024, in un match equilibrato per 40′ in cui nessuna delle due squadre è riuscita a prendere il largo. Per i campioni d’Italia quarto ko in fila in Europa – il quinto considerando anche la sconfitta in Campionato contro Pesaro di domenica: prosegue quindi la crisi di risultati dei biancorossi, con il percorso continentale che si complica.

17 punti per Shavon Shields e 15 per Devon Hall tra le fila dei milanesi, con Stefano Tonut che piazza 9 punti e Nikola Mirotic sfiora la doppia doppia con 9 punti ed altrettanti rimbalzi. Tra i monegaschi, invece, 21 punti dell’ex di turno Mike James e 13 di Alpha Diallo.

Uscita perfetta dai blocchi per l’Olimpia Milano: break di 8-0 con due triple in fila di Mirotic e Tonut ed un piazzato di Maodo Lo. Reazione degli ospiti con Diallo e Motiejunas (8-4), ma Shavon Shields si mette in proprio per cinque punti consecutivi (13-6). Ancora Tonut dall’arco infiamma il Forum (16-8), con Alpha Diallo risponde con la stessa moneta (16-11) e tiene il Monaco a contatto a -2’06” dalla prima sirena. Due liberi per parte di Jordan Loyd ed Alex Poythress fissano il punteggio sul 18-13 dopo 10’ di gioco.

Cornelie apre le marcature del secondo quarto con la bomba del -2 (18-16): gli ospiti battono un colpo, ma Devon Hall apre il fuoco da lontano e riporta l’Olimpia Milano a +5 (21-16). Primi punti del match anche per l’ex Virtus Bologna ‘Mam’ Jaiteh (21-18), ma Hall ha la mano calda dall’arco e va ancora a bersaglio (24-18). Mike James segna col fallo e chiude il 2+1 (24-21), con il piazzato di Donta Hall che accorcia a -1 (24-23). Shields riporta l’EA7 Emporio Armani a +5 (28-25), mentre John Brown III da due e Mike James da tre impattano nel punteggio (28-28) a -3’15” dal termine del primo tempo. Nikola Mirotic dalla lunetta tiene i padroni di casa davanti (32-30), con Okobo che mette la freccia per il Monaco poco dopo (32-34). Mini-break meneghino con Mirotic e Shields (36-34), mentre i liberi di Kyle Hines ed Okobo valgono il 37-35 con cui si va all’intervallo lungo.

Contro-sorpasso degli ospiti in avvio di ripresa col trio Motiejunas-Diallo-Loyd (37-41), ma Milano risponde presente e pareggia i conti con Poythress e Hall (41-41). Mike James riporta l’AS Monaco avanti (41-44), ma Hall è scatenato e riporta il match in discussione dall’arco (44-44 ed 11 punti per lui). Blossomgame replica subito dalla distanza (44-47), mentre Poythress a cronometro fermo prima e Hall da due rimettono la freccia per l’Olimpia (48-47). Ci pensa ancora l’ex di turno Mike James a tenere la squadra del Principato a +4 quando si va all’ultima pausa breve del match (48-52).

Stefano Tonut brucia la retina dall’arco: esplode il Forum, -1 Olimpia (51-52) all’inizio del quarto conclusivo. Blossomgame non si fa pregare due volte ed arma il braccio da tre: l’AS Monaco rimane a +4 (51-55), con Devon Hall che fa 2/2 a cronometro fermo (53-55). Diallo da due per il +4 (53-57), con Melli che tiene Milano a contatto (55-57) quando si entra nei 5’ decisivi del match. Ancora il reggiano per il -2 (57-59), con John Brown III – ex Virtus Roma, Brescia e Brindisi – e Mike James che cercano lo strappo decisivo (57-63): time-out immediato di coach Ettore Messina. Uscita perfetta dell’EA7 Emporio Armani dal minuto di sospensione: bomba di Shavon Shields e -3, il pubblico del Forum ci crede (60-63). L’ala americana di passaporto danese appoggia per il -1 (62-63), ma Mike James mantiene un possesso pieno di vantaggio per il Monaco (62-65). Tonut pesca Melli che non fallisce: sorpasso Olimpia (64-65), ma Diallo arpiona il rimbalzo sul suo errore da tre e riporta gli ospiti davanti (64-67) a meno di un minuto dal termine della partita. Finale al cardiopalma: taglio di Shields e -1 (66-67), con Mike James che in step-back piazza la bomba del +4 (66-70) che potrebbe risultare decisiva. Blossomgame inchioda in schiacciata in contropiede per il 66-72 con cui l’AS Monaco espugna il Forum e condanna l’Olimpia al quarto ko consecutivo in Eurolega.

IL TABELLINO DEL MATCH

EA7 EMPORIO ARMANI-AS MONACO 66-72 (18-13, 19-22, 11-17, 18-20)

Olimpia Milano: Lo 2, Poythress 6, Bortolani ne, Tonut 9, Melli 6, Ricci, Flaccadori, Devon Hall 15, Shields 17, Mirotic 9, Hines 2, Voigtmann.

AS Monaco: Okobo 3, Loyd 4, Blossomgame 8, Brown III 8, Diallo 13, Cornelie 3, Jaiteh 2, Motiejunas 6, Ouattara ne, Strazel, Donta Hall 4, James 21.

Credit: Ciamillo