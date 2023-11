ATP Metz 2023: Humbert domina contro Fognini e vola in finale, a sfidarlo ci sarà Shevchenko

Si è conclusa poco fa la penultima giornata dell’ATP 250 di Metz, ultimo torneo del circuito insieme al Sofia Open prima delle Nitto ATP Finals di Torino. Sul cemento indoor francese si sono disputate oggi le due semifinali e lo spettacolo è stato tanto: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Niente da fare per Fabio Fognini: l’italiano non è mai riuscito ad entrare in partita contro il padrone di casa Ugo Humbert e ha perso con un nettissimo 6-0 6-2 in appena un’ora e 7 minuti di gioco. Per il ligure è terminato dunque in semifinale un torneo che è stato comunque magnifico, viste le importanti vittorie contro il brasiliano Seyboth Wild, il kazako Bublik e il suo connazionale Lorenzo Sonego. Per Humbert invece domani ci sarà la finale, la quarta in carriera dopo quelle di Anversa e Auckland 2020 e Halle 2021 (tutte vinte).

A sfidare il francese nell’ultimo atto del torneo ci sarà il russo Alexander Shevchenko, che nel primo incontro di giornata ha sconfitto il transalpino Pierre-Hugues Herbert con un doppio 6-4 dopo un’ora e 17 minuti. Per il classe 2000 quella di domani sarà la prima finale in carriera nel circuito ATP.

I RISULTATI DI GIORNATA

SEMIFINALE

U. Humbert (FRA) (4) – F. Fognini (ITA) 6-0 6-2

A. Shevchenko (RUS) – P. H. Herbert (FRA) 6-4 6-4

FINALE

U. Humbert (FRA) (4) – A. Shevchenko (RUS)

Foto: LaPresse