ATP Finals 2023: Sinner sogna la prima vittoria con Djokovic, Rune-Tsitsipas scontro diretto per resta in corsa

Fin dalla conclusione del sorteggio, il tennis italiano stava attendendo con trepidazione la partita di questa sera. Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella seconda giornata del girone verde delle ATP Finals di Torino, un match che potrebbe dare all’altoatesino, in caso di vittoria, anche la qualificazione matematica alle semifinali, anche se dipenderà dall’esito dell’altro singolare del pomeriggio tra Stefanos Tsitsipas ed Holger Rune.

Sinner è reduce proprio dalla brillante vittoria all’esordio contro il greco, con un successo per due set a zero anche molto importante per la classifica. Djokovic, invece, è rimasto in campo per tre ore, uscendo vincitore da una battaglia veramente epica contro Rune. Il serbo con questa affermazione sul danese si è assicurato per l’ottava volta in carriera la possibilità di chiudere l’anno da numero uno del mondo ed inoltre diventerà il primo giocatore a toccare le 400 settimane in vetta al ranking.

Numeri da capogiro per il nativo di Belgrado, che è in striscia positiva da 19 incontri, con l’ultima sconfitta che risale alla finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Un Djokovic che sembra essere imbattibile, ma Sinner ha assolutamente la possibilità di provarci, anche se nei tre precedenti con il nativo di Belgrado ci ha sempre perso. Jannik sta vivendo forse il miglior momento della carriera, sta giocando benissimo e si trova proprio sulla sua superficie preferita. Inoltre c’è la possibilità di giocare davanti al pubblico italiano e quindi c’è proprio la cornice perfetta per realizzare l’impresa.

Non solo Sinner-Djokovic, ma al pomeriggio Holger Rune e Stefanos Tsitsipas si giocano la possibilità di rimanere ancora in corsa in queste ATP Finals. Il danese ha speso moltissimo contro Djokovic, ma ha mostrato un livello di tennis altissimo, che lo pone favorito sul greco, che non è al 100% per un problema al gomito. Va ricordato che finora Rune ha vinto entrambi i precedenti con Tsitsipas, anche se si sono giocati lo scorso anno. Il danese si è imposto agli ottavi del Roland Garros e poi anche proprio indoor nella finale di Stoccolma con un duplice 6-4. Sinner “farà il tifo” per il greco, visto che un successo di Tsitsipas, potrebbe poi dare a Jannik la possibilità di staccare il biglietto per la semifinale, realizzando la serata perfetta.

