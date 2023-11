ATP Finals 2023, comincia il girone rosso: Alcaraz attende Zverev, derby russo tra Medvedev e Rublev

La prima giornata di ATP Finals è andata in archivio con Jannik Sinner e Novak Djokovic esultanti nel girone verde, oggi sarà invece il turno del girone rosso. Un raggruppamento che, a dispetto della classifica, non sembra avere delle gerarchie ben definite a causa del momento che stanno vivendo tutti i tennisti coinvolti.

Il primo match singolare di giornata vedrà Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev sfidarsi nel primo pomeriggio. Ricordando il precedente degli US Open, l’iberico avrebbe la possibilità di divorarsi il campo, ma l’attuale numero 2 al mondo sembra non essere al meglio fisicamente. Appare difatti sfiancato da una stagione lunga ed impegnativa, non riuscendo ad esprimere il suo tennis migliore. Ma di fronte avrà un giocatore che ha già fatto un mezzo miracolo ad essere qui, dopo aver iniziato la stagione con i postumi del bruttissimo infortunio del Roland Garros 2022 e apparso anche lui in debito d’ossigeno nelle ultime settimane.

Il match serale vedrà il derby russo tra Daniil Medvedev ed Andrey Rublev. Il bilancio è nettamente a favore del numero 3 al mondo, che ha vinto sei degli otto incontri disputati, inclusi i due incroci del 2023 a Dubai e agli US Open senza concedere un set. Ma Daniil ha mostrato qualche incrinatura nelle ultime settimane, aperte dai ko con Jannik Sinner, mentre il suo connazionale sta toccando le vette del suo gioco, apparendo in ottima forma in questo autunno. Sarà una partita più aperta di quanto dice la carta.

Sarà dunque una giornata divertente, che ci potranno svelare le gerarchie del girone rosso. Che potrebbero non essere quelle che dice la classifica.

Foto: LaPresse