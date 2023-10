WTA Zhengzhou 2023: il tabellone. Tris di azzurre al via, zona big per Bronzetti e Paolini

Per la seconda volta nella propria storia il torneo WTA di Zhengzhou va in scena sul circuito maggiore, e questa volta lo fa con i crismi della categoria 500. In breve, ciò significa che ci sono diverse big al via per provare a succedere a Karolina Pliskova, vincitrice dell’edizione 2019.

Sono tre le azzurre al via. Lucia Bronzetti, originariamente nel tabellone di qualificazione, è invece entrata come alternate in quello principale e sfiderà la cinese Hanyo Guo, numero 439 nell’ultima classifica WTA e perciò destinataria di una wild card. Possibile il secondo turno con Ons Jabeur. Nello spot della tunisina anche Elisabetta Cocciaretto, che però ha un confronto più complicato, quello con la russa Daria Kasatkina, che arriva da una buona serie di risultati tra tornei nordamericani e Tokyo.

Più in basso c’è Jasmine Paolini, che dovrà vedersela con Liudmila Samsonova: la russa è gran protagonista in quel di Pechino, dov’è tra le migliori quattro (e, a tal proposito, sarebbe addirittura possibile un rematch con la kazaka Elena Rybakina). La toscana, ad ogni modo, è in un bel momento, come dimostrato dal match contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka in cui solo i dettagli hanno impedito un terzo set.

Si tratta di un tabellone ad alta competitività, dov’è possibile trovarsi davanti a un primo turno di gran lusso come quello tra la francese Caroline Garcia e la russa Veronika Kudermetova, forse non a caso nella zona di maggior pregio del tabellone in questa città che si trova a nord di Wuhan e conta circa 10 milioni di abitanti.

WTA 500 ZHENGZHOU 2023: TABELLONE

Gauff (USA) [1]-Bye

Martic (CRO)-Linette (POL)

Qualificata-Qualificata

V. Kudermetova-Garcia (FRA) [6]

Jabeur (TUN) [4]-Bye

Bronzetti (ITA)-Guo (CHN) [WC]

Qualificata-Bai (CHN) [WC]

Cocciaretto (ITA)-Kasatkina [8]

Muchova (CZE) [5]-Qualificata

Kalinina (UKR)-Qualificata

Vekic (CRO)-Zheng (CHN)

Bye-Sakkari (GRE) [3]

Krejcikova (CZE) [7]-Maria (GER)

Zhu (CHN)-Qualificata

Samsonova-Paolini (ITA)

Bye-Rybakina (KAZ) [2]