WTA Zhengzhou 2023, Barbora Krejcikova batte agilmente Kasatkina e raggiunge Zheng in finale

È Barbora Krejcikova l’altra finalista del WTA 500 di Zhengzhou. Sul cemento cinese, la ceca (testa di serie n.7) domina contro la russa Daria Kasatkina (n.8 del seeding) e si impone con un netto 6-3 6-0 in un’ora e 27 minuti di gioco, conquistando l’accesso per la sua 12ma finale in carriera (7-4 finora lo storico). Domani la nativa di Brno affronterà la padrona di casa Qinwen Zheng, uscita vittoriosa dall’altra semifinale di giornata contro l’italiana Jasmine Paolini con il risultato di 6-2 6-3.

In apertura c’è grande lotta (nel secondo ci sono stati addirittura 31 punti prima della fine del gioco) e, dopo anche un break per parte, si arriva sul 3-3. Nel settimo game Kasatkina va vicina a un nuovo allungo, ma Krejcikova è brava ad annullare il pericolo e a salire poco dopo sul 4-3. Galvanizzata dal salvataggio, la ceca alza il ritmo e allunga sul 5-3 alla prima occasione buona. Nel nono gioco poi la nativa di Brno tiene agilmente il turno di battuta e conquista così il primo set per 6-3.

Il secondo parziale comincia con un grande allungo da parte di Krejcikova, che in pochissimo tempo vola sul 4-0. Kasatkina accusa il colpo e non riesce a reagire. La conseguenza è dunque il 6-0 con cui la ceca chiude definitivamente la partita.

A fine match le statistiche confermano la superiorità di Krejcikova. La ceca termina la sfida con migliori percentuali sia per quanto riguarda i punti vinti con la prima in campo (84% contro il 45% di Kasatkina) sia con la seconda (52% contro il 42% della russa). Grande differenza poi anche nelle palle break convertite: ben 5 (su 16 occasioni) per la testa di serie n.7 contro l’1 (su 2) di Kasatkina.

