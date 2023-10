WTA Finals Cancun 2023, vittorie all’esordio per Jessica Pegula ed Aryna Sabalenka

Sono scattate nella notte italiana le WTA Finals 2023 di tennis, in programma a Cancun, in Messico: in campo il Gruppo Bacalar, nel quale si registrano i successi all’esordio della statunitense Jessica Pegula sulla kazaka Elena Rybakina e della bielorussa Aryna Sabalenka sull’ellenica Maria Sakkari.

Nel primo incontro la statunitense Jessica Pegula, numero 5 del torneo, ha piegato la kazaka Elena Rybakina, numero 4, con lo score di 7-5 6-2 in un’ora e 25 minuti di gioco. Nel primo set Pegula sciupa due palle break consecutive nel terzo game, ma la prima ad allungare è Rybakina, che nell’ottavo gioco strappa la battuta alla statunitense a 15 e scappa sul 5-3. La kazaka va a servire per il set, ma da quel momento sale in cattedra la statunitense, che con un parziale di 16 punti a 5 vince i quattro game seguenti, con break a 15 ed a 30 e ribalta la frazione, vincendola per 7-5 dopo 45 minuti. Nella seconda partita i game consecutivi della statunitense diventano sei: Pegula ottiene il break a 15 in apertura e poi conferma lo strappo ai vantaggi, andando sul 2-0. Nel quinto game la kazaka perde di nuovo il servizio, ma poi recupera uno dei due break di ritardo nel sesto gioco. Pegula strappa di nuovo la battuta all’avversaria nel settimo game e poi va a chiudere sul 6-2 dopo 40 minuti.

Nella seconda sfida la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1, liquida l’ellenica Maria Sakkari, numero 8, per 6-0 6-1 in un’ora e sedici minuti di gioco. Nel primo set la bielorussa tiene la battuta in apertura e poi a 30 opera il primo strappo. Sakkari non concretizza quattro palle per il controbreak nel terzo game (delle quali tre consecutive) e da quel momento Sabalenka vola, togliendo ancora il servizio alla greca nel quarto gioco a 30 e nel sesto a 15, per il 6-0 in 38 minuti. Nella seconda frazione il canovaccio è simile, con la bielorussa che ottiene il break a 30 nel secondo game e poi annulla la palla per l’immediato controbreak all’ellenica. Sabalenka ottiene il secondo break ai vantaggi del quarto game e poi nel sesto sciupa tre match point, con Sakkari che con gran fatica coglie l’unico game di tutto l’incontro, dato che la bielorussa chiude poi sul 6-1 in 38 minuti.

Foto: LaPresse