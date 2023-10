Volley, la Germania festeggia travolgendo il Qatar, l’Ucraina concede il tris e sogna l’aggancio all’Italia

La Germania fa festa a Rio de Janeiro. La certezza di andare a Rio era già arrivata ma i tedeschi non si sono distratti e, nella penultima sfida del torneo di qualificazione, batte 3-0 il Qatar e resta a punteggio pieno in classifica. Che fosse una formalità si sapeva fin dalla vigilia con i qatarini che hanno dato il meglio di loro nelle prime due sfide e ora appaiono in grande difficoltà.

I tedeschi partono fortissimo e dominano il primo parziale con il punteggio di 25-15. Nel secondo set, dopo una prima fase di equilibrio (l’unica in tutto il match) è la Germania a rompere gli indugi nella seconda set del match, a portarsi sul 13-10 che apre la strada al successo dei tedeschi con il punteggio di 25-20. Nel terzo set il Qatar molla ben presto la presa e per la Germania è un gioco da ragazzi imporsi con il punteggio di 25-16 e aprire la grande festa. Per i tedeschi top scorer a sorpresa, con 14 punti, Brehme, mentre l’atteso Grozer stavlta si è fermato a 13 punti. In casa Qatar da segnalare i 15 punti di Waididie.

Nell’altra sfida della serata/nottata italiana l’Ucraina ha ottenuto il secondo successo consecutivo, il terzo complessivo ad una sola vittoria dagli azzurri. Gli ucraini hanno battuto 3-1 la Repubblica Ceca. Gli ucraini sono partiti forte e con il loro gioco a tratti anche molto divertente hanno messo subito spalle al muro i rivali, sconfitti 25-19 e 25-15 nei primi due set.

Nel terzo parziale arriva la reazione della Repubblica Ceca che va ad accorciare le distanze vincendo con un rocambolesco 25-23 che scuote gli ucraini. Nel quarto parziale l’Ucraina prende da subito un buon vantaggio (12-7) e lo mantiene fino alla fine del set (25-20). Per l’Ucraina 22 punti di Kovalov, 17 di Tupchii e 15 di Poluian. Per la Repubblica Ceca 27 punti di Hadrava e 17 di Vasina.

Foto Fivb