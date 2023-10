Tennistavolo, i ranking mondiali aggiornati. L’Italia può sperare in due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024?

Si sono già qualificate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 due formazioni di 3 atleti (Svezia maschile e Germania femminile) che hanno vinto gli Europei a squadre di Malmö, in Svezia, ma già ai Giochi Europei 2023 il tennistavolo aveva distribuito la prima carta olimpica nominale alla coppia che aveva vinto l’oro nel doppio misto, consegnando il pass ai tedeschi Qiu Dang e Nina Mittelham.

Gli Europei di Malmö, inoltre, sono stati qualificanti per i Mondiali a squadre 2024 (16-25 febbraio), che metteranno in palio altri 8 pass, poi ci saranno gli eventi di qualificazione per il doppio misto (su scala mondiale, marzo-aprile 2024) ed infine per i singolari (su base continentale, 6-12 maggio 2024). Esauriti gli appuntamenti di qualificazione diretta, si guarderà ai ranking per definire gli ultimi atleti partecipanti ai Giochi.

Per quanto concerne le squadre, ci sarà un posto a disposizione tramite classifica (marzo 2024): nei ranking a squadre i punti guadagnati in ciascun evento sono validi fino a quando avrà luogo l’edizione successiva della stessa manifestazione, oppure per un massimo di 4 anni se una nuova edizione non è in programma.

Per il doppio misto i posti a disposizione saranno 5 (7 maggio 2024 – settimana 19), nei singolari saranno fino a 15 (18 giugno 2024 – settimana 25): nei ranking individuali e di doppio misto i punti guadagnati in ciascun evento sono validi per un anno e sono scartati l’anno seguente nella settimana in cui erano stati inclusi nel ranking.

Va sottolineato dunque come per i ranking a squadre gli eventi appena disputati (Campionati Continentali e Mondiali) abbiano riscritto la graduatoria, mentre per il doppio misto le coppie da 5 mesi (da lunedì 8 maggio) stiano collezionando punti, infine nei singolari abbiano iniziato a farlo da meno di quattro (da lunedì 19 giugno).

RANKING MONDIALI AGGIORNATI

RANKING A SQUADRE

Nei ranking a squadre i punti guadagnati in ciascun evento sono validi fino a quando avrà luogo l’edizione successiva della stessa manifestazione, oppure per un massimo di 4 anni se una nuova edizione non è in programma.

RANKING MONDIALE SQUADRE MASCHILI (DEFINITIVO 4 MARZO 2024)

2 ottobre 2023

1 CHN CHINA 7500

2 GER GERMANY 5600

3 JPN JAPAN 4944

4 KOR REPUBLIC OF KOREA 4762

5 SWE SWEDEN 4026

6 FRA FRANCE 3574

7 POR PORTUGAL 3250

8 BRA BRAZIL 3210

9 EGY EGYPT 2826

10 TPE CHINESE TAIPEI 2810

[…]

49 ITA ITALY 318

RANKING MONDIALE SQUADRE FEMMINILI (DEFINITIVO 4 MARZO 2024)

2 ottobre 2023

1 CHN CHINA 7500

2 JPN JAPAN 6000

3 GER GERMANY 4416

4 TPE CHINESE TAIPEI 4086

5 KOR REPUBLIC OF KOREA 3804

6 HKG HONG KONG, CHINA 3740

7 ROU ROMANIA 3516

8 FRA FRANCE 2858

9 PUR PUERTO RICO 2824

10 SGP SINGAPORE 2520

[…]

25 ITA ITALY 1104

RANKING INDIVIDUALI E DI DOPPIO MISTO

Nei ranking individuali e di doppio misto i punti guadagnati in ciascun evento sono validi per un anno e sono scartati l’anno seguente nella stessa settimana in cui erano stati inclusi nel ranking.

RANKING MONDIALE DOPPIO MISTO (DEFINITIVO MARTEDI’ 7 MAGGIO 2024 – SETTIMANA 19)

Martedì 10 ottobre 2023 – Settimana 41

1 WANG Chuqin/SUN Yingsha China 5710

2 Hina HAYATA/Tomokazu HARIMOTO Japan 3520

3 KUAI Man/LIN Shidong China 3080

4 LIM Jonghoon/SHIN Yubin Korea Republic 2690

5 CHEN Szu-Yu/LIN Yun-Ju Chinese Taipei 2010

6 WONG Chun Ting/DOO Hoi Kem Hong Kong, China 1740

7 Alvaro ROBLES/Maria XIAO Spain 1485

8 JANG Woojin/JEON Jihee Korea Republic 1344

9 Sathiyan GNANASEKARAN/Manika BATRA India 1340

10 Ovidiu IONESCU/Bernadette SZOCS Romania 1115

[…]

76 Gaia MONFARDINI/John OYEBODE Italy 135

RANKING MONDIALE INDIVIDUALE MASCHILE (DEFINITIVO MARTEDI’ 18 GIUGNO 2024 – SETTIMANA 25)

Martedì 10 ottobre 2023 – Settimana 41

1 WANG Chuqin China 7120

2 FAN Zhendong China 7105

3 MA Long China 4510

4 Tomokazu HARIMOTO Japan 2830

5 Hugo CALDERANO Brazil 2575

6 LIANG Jingkun China 2545

7 LIN Gaoyuan China 2205

8 LIN Yun-Ju Chinese Taipei 1910

9 Dimitrij OVTCHAROV Germany 1680

10 Darko JORGIC Slovenia 1670

[…]

74 Mihai BOBOCICA Italy 274

RANKING MONDIALE INDIVIDUALE FEMMINILE (DEFINITIVO MARTEDI’ 18 GIUGNO 2024 – SETTIMANA 25)

Martedì 10 ottobre 2023 – Settimana 41

1 SUN Yingsha China 9200

2 CHEN Meng China 4520

3 WANG Manyu China 3670

4 WANG Yidi China 3290

5 CHEN Xingtong China 3175

6 QIAN Tianyi China 2289

7 Mima ITO Japan 2190

8 Hina HAYATA Japan 2135

9 SHIN Yubin Korea Republic 2095

10 Ying HAN Germany 1600

[…]

111 Gaia MONFARDINI Italy 145

Foto: LaPresse