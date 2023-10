Tennistavolo, i convocati dell’Italia per il WTT Feeder di Otocec: tredici azzurri in Slovenia

Sarà molto nutrita la pattuglia degli italiani al via del WTT Feeder di Otocec, in Slovenia, in programma da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre: il coach degli azzurri, Lorenzo Nannoni, ha convocato ben tredici atleti per l’occasione.

Saranno in gara Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol), Valentina Roncallo (Muravera Tennistavolo), Mihai Bobocica (Aeronautica Militare), Niagol Stoyanov, Daniele Pinto e Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), John Oyebode (Tennistavolo Sassari), Matteo Mutti e Tommaso Giovannetti (Top Spin Messina), Andrea Puppo (Apuania Carrara) e Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari).

I tredici azzurri saranno tutti in gara in singolare, mentre nel doppio maschile ci saranno Puppo con il turco Ibrahim Gunduz, Oyebode/Rossi e Giovannetti/Jordy Piccolin, mentre nel doppio femminile sarà impegnata Roncallo con la croata Andrea Pavlovic, infine nel doppio misto saranno al via Oyebode/Monfardini, Stoyanov/Giorgia Piccolin e Rossi/Roncallo.

Saranno ammessi direttamente al tabellone principale in singolare Giorgia Piccolin, Monfardini, Vivarelli, Bobocica, Stoyanov, Pinto, Jordy Piccolin, Oyebode, Mutti e Giovannetti, nel doppio maschile Puppo e nel doppio misto Oyebode/Monfardini e Stoyanov/Piccolin.

Foto: LaPresse