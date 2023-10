Pattinaggio artistico: Nikolaj Memola trionfa al Budapest Trophy 2023. E’ il Primo successo nelle Challenger Series

Una crescita costane sancita dal primo successo della carriera in una ISU Challenger Series. Nikolaj Memola ha vinto la gara maschile del Budapest Trophy 2023, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel celeberrimo circuito di seconda fascia registrando per l’occasione anche il nuovo primato personale nel totale. Un preludio entusiasmante in vista del Grand Prix.

L’allieva di Olga Romanova, reduce dalla promettente prova del Finlandia Trophy, è riuscito nell’impresa pattinando uno short program d’alto profilo, dove ha atterrato per la prima volta davanti alla giuria un quadruplo lutz dalla rotazione completa. Tenendo botta anche nel segmento più lungo l’azzurro ha dunque ottenuto il nuovo personal best di 250.37, mantenendo a debita distanza lo svizzero Lukas Britschgi, secondo con 246.12 davanti allo statunitense Tomoki Hiwatashi, terzo con 223.79. Più problematica la prestazione di Gabriele Frangipani, piazzatosi al decimo posto con 187.55.

In campo femminile prosegue il buon periodo di Bradie Tennell. L’atleta a stelle e strisce ha infatti sbaragliato la concorrenza imponendosi in entrambi i programmi raccogliendo il totale di 185.84, sette punti in più di Lea Sarna, al posto d’onore con 178.56 regolando senza patemi la seconda americana, ovveo Clare Seo.

Nella danza trionfo per i georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin, abili a guadagnare uno score sopra quota 190 segnando 191.84 tenendo lontani Marie-Jede Lauriault-Romain Le Gac (188.32) e Locia Demougeot-Theo Le Mercier (179.68). Diciassettesimi poi Giorgia Galimberti-Mattia Libasse Mandelli (127.36)

Infine Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin in rimonta hanno vinto l’evento delle coppie d’artistico, arginando i padroni di casa Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, (192.36). Lontanissimi poi gli olandesi Daria Danilova-Michel Tsiba (166.94).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Nikolaj MEMOLA ITA 250.37 1 2 2 Lukas BRITSCHGI SUI 246.12 4 1 3 Tomoki HIWATASHI USA 223.79 7 3 4 Mihhail SELEVKO EST 219.18 2 9 5 Aleksandr SELEVKO EST 217.85 3 7 6 Vladimir SAMOILOV POL 216.60 5 4 7 Luc ECONOMIDES FRA 212.91 6 6 8 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 205.41 8 8 9 Kai JAGODA GER 204.62 10 5 10 Gabriele FRANGIPANI ITA 187.55 11 11 11 Edrian Paul CELESTINO PHI 184.07 9 15 12 Dias JIRENBAYEV KAZ 182.64 18 10 13 Aleksandr VLASENKO HUN 179.28 15 13 14 Fedir KULISH LAT 176.57 14 16 15 Xavier VAUCLIN FRA 176.04 19 12 16 Gabriel FOLKESSON SWE 175.22 13 17 17 Casper JOHANSSON SWE 172.02 20 14 18 Jonathan EGYPTSON SWE 161.66 12 20 19 Pablo GARCIA ESP 159.43 17 18 20 Kyrylo LISHENKO UKR 154.99 16 21 21 Rakhat BRALIN KAZ 152.19 21 19 22 Euken ALBERDI ESP 143.84 22 22 23 Filip KAYMAKCHIEV BUL 128.56 24 23 24 Kwun Hung LEUNG HKG 107.92 23 24

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Bradie TENNELL USA 185.84 1 1 2 Lea SERNA FRA 178.56 4 2 3 Clare SEO USA 171.94 2 4 4 Livia KAISER SUI 170.39 3 6 5 Olga MIKUTINA AUT 169.49 6 5 6 Nataly LANGERBAUR EST 165.85 10 3 7 Lorine SCHILD FRA 164.15 5 9 8 Sara FRANZI SUI 158.67 8 8 9 Anastasija KONGA LAT 157.37 13 7 10 Alina URUSHADZE GEO 153.37 15 10 11 Sofja STEPCENKO LAT 148.19 7 18 12 Minja PELTONEN FIN 147.32 9 17 13 Anastasia GRACHEVA MDA 146.62 12 13 14 Yelizaveta BABENKO UKR 145.82 19 11 15 Barbora VRANKOVA CZE 143.95 16 15 16 Olesja LEONOVA EST 142.63 11 21 17 Olivia LISKO FIN 141.19 17 19 18 Kristina ISAEV GER 139.67 20 16 19 Maia MAZZARA FRA 137.53 25 12 20 Lindsay van ZUNDERT NED 135.24 26 14 21 Julia BROVALL SWE 135.16 18 22 22 Regina SCHERMANN HUN 132.18 22 20 23 Anna LEVKOVETS KAZ 131.38 21 23 24 Daria ZSIRNOV HUN 122.99 24 24 25 Sofiya FARAFONOVA KAZ 120.89 23 25 26 Hiu Yau CHOW HKG 101.67 27 26 WD Stefanie PESENDORFER AUT 50.88 14

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 196.24 2 1 2 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 192.36 1 2 3 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 166.94 3 3 4 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 156.16 4 4

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 191.84 1 1 2 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 188.32 2 2 3 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 179.68 3 3 4 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 176.42 4 4 5 Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI USA 172.88 5 5 6 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV ESP 168.34 6 6 7 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 164.14 7 7 8 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 154.79 10 9 9 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 152.96 11 8 10 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 152.74 8 10 11 Emmy BRONSARD / Jacob RICHMOND CAN 150.51 9 11 12 Shang SHI / Nan WU CHN 144.56 12 12 13 Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI HUN 137.27 14 13 14 Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO ISR 135.65 13 15 15 Emese CSISZER / Mark SHAPIRO HUN 132.36 16 14 16 Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL 128.85 15 17 17 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 127.36 17 16

Foto: Valerio Origo