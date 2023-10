Paolini-Siegemund, WTA Zhengzhou 2023 in DIRETTA: in palio la semifinale contro l’imprevedibile tedesca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del WTA di Zhengzhou 2023 tra Jasmine Paolini e la tedesca Laura Siegemund. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici, con la situazione in perfetta parità dopo il successo della teutonica sulla terra rossa di Bucarest (2018) e la vittoria dell’azzurra sulla medesima superficie in quel di Palermo (2019). La vincente della sfida troverà in semifinale una tra l’ucraina Kalinina e la cinese Zheng.

Paolini, ventisettenne di Bagni di Lucca, si presenta a questo appuntamento dopo le vittorie sulla giapponese Uchijima e sulla francese Garcia. Issatasi fino agli ottavi nel WTA di Pechino, la toscana sta trovando ottimi riscontri sul cemento outdoor cinese. Domani potrà sfruttare la porzione di tabellone favorevole apertasi in seguito alle premature eliminazioni di Garcia e Sakkari.

Dal canto suo Siegemund, trentacinquenne di Filderstadt, ha dimostrato di aver un buon feeling con i campi di Zhengzhou. Superato brillantemente il tabellone di qualificazione, la tedesca si è disfatta dapprima della padrona di casa Zhu, poi della russa Samsonova. Scivolata al numero 113 del ranking WTA, vanta un best ranking da numero 27 colto nell’agosto 2016. In carriera ha trionfato nel torneo di Varsavia 2016 ed in quello di Stoccarda 2017.

La sfida di quarti di finale del torneo WTA di Zhengzhou tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund sarà il secondo match sul campo centrale ed inizierà in ogni caso non prima delle 10.00 ora italiana. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse