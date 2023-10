L’Europa vince la Ryder Cup 2023! Tommy Fleetwood sigla il punto decisivo a Roma

L’Europa ha vinto la Ryder Cup 2023. Il punto decisivo, quello che fa superare la necessaria quota 14,5 (anzi, 15 nel caso), è stato realizzato da Tommy Fleetwood alla buca 17 nel match numero 11, finito 2 up contro Rickie Fowler. Il team continentale recupera il trofeo dopo averlo perso nel 2021 a Whistling Straits; per gli USA continua il digiuno dall’altra parte dell’Oceano che dura da trent’anni.

Al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, è stato dominio totale fin dall’inizio per la squadra europea, partita con un 4-0 nel primo giorno e poi arrivata ad avere un margine di 9,5-2,5 dopo i foursome del sabato, prima di un parziale recupero americano nel pomeriggio.

Si tratta della terza volta su tre in cui l’Europa riesce a portare a casa la coppa nell’area continentale, dopo le edizioni del Valderrama Golf Club del 1997 e del Le Golf National di Parigi nel 2018. Nel 2025 si andrà negli States, sul Bethpage Black Course, tra i più famosi e storici della storia del golf, che però non aveva mai ospitato ola Ryder.

La prossima edizione in Europa, invece, si avrà in quel di Adare Manor, nella contea di Limerick, in Irlanda. Già note le sedi americane del 2029, 2033 e 2037: Hazeltine (già sede nel 2016) a Chaska, Olympic Club a San Francisco e, infine, Congressional a Bethesda. Per quel che riguarda, invece, l’Europa, le edizioni 2031 e 2035 saranno assegnate attraverso un sistema di candidature, quello stesso che ha portato la Ryder a Roma.

Foto: LaPresse