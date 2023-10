Italia-Giappone oggi, XVV 2 rugby femminile 2023: orario, programma, tv, streaming, formazioni

La Nazionale italiana di rugby femminile affronterà il Giappone oggi, venerdì 13 ottobre, alle ore 14.00 al Danie Craven Stadium di Stellenbosch (Sudafrica): il match inaugurerà la prima edizione della seconda divisione del World Rugby Women’s XV.

La nuova sfida contro le nipponiche offre alle azzurre la possibilità di recuperare punti in termini di ranking, dopo la battuta d’arresto interna per 24-25 subita nel Test Match di Parma. Sarà la sesta sfida con le nipponiche: nei 5 precedenti, oltre alla recentissima sconfitta già citata, ci sono tre vittorie italiane ed un pareggio.

Anche in occasione dell’unico pareggio tra le due formazioni si giocò in Italia, precisamente nel 2019, a L’Aquila, quando finì 17-17. Le tre vittorie azzurre, invece, sono arrivate tutte in campo neutro in Coppa del Mondo: nel 2002 in Spagna l’incontro finì 30-3, nel 2017 a Belfast, in Irlanda del Nord, la sfida si concluse sul 22-0, infine nel 2022 a Waitakere, in Nuova Zelanda, l’Italia vinse per 21-8 e si qualificò ai quarti di finale.

La diretta tv del match di rugby femminile tra Italia e Giappone sarà fruibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE OGGI RUGBY FEMMINILE

Venerdì 13 ottobre – Danie Craven Stadium di Stellenbosch

Ore 14.00 Italia-Giappone – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-GIAPPONE OGGI RUGBY FEMMINILE

Italia: 15 Francesca Granzotto, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan, 8 Giulia Cavina, 7 Alissa Ranuccini, 6 Alessandra Frangipani, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Gaia Maris, 18 Lucia Gai, 19 Alessia Pilani, 20 Sara Tounesi, 21 Emma Stevanin, 22 Beatrice Capomaggi, 23 Gaia Buso.

Giappone: 15 Sara Nishimura, 14 Misaki Matsumura, 13 Mana Furuta, 12 Kanako Kobayashi, 11 Kamachi Imakugi, 10 Ayasa Otsuka, 9 Megumi Abe, 8 Ayano Nagai, 7 Iroha Nagata, 6 Seina Saito, 5 Otaka Yoshimura, 4 Masami Kawamura, 3 Yuka Sadaka, 2 Asuka Kuge, 1 Sachiko Kato. A disposizione: 16 Katomi Taniguchi, 17 Hinata Komaki, 18 Nijiho Nagata, 19 Jennifer Nduka, 20 Sakurako Korai, 21 Kotona Tasuo, 22 Mei Yoshimoto, 23 Minori Yamamoto.

Foto: LaPresse