F1, GP USA 2023. Come cambia la classifica? La squalifica di Hamilton e Leclerc fa sorridere Williams e... Ferrari!

La squalifica di Lewis Hamilton e Charles Leclerc dal Gran Premio degli Usa di Formula 1, materializzatasi durante la notte europea, cambia radicalmente l’ordine d’arrivo della gara. Il britannico e il monegasco si erano difatti attestati rispettivamente al secondo e al sesto posto, dopodiché sono stati tolti dalla classifica a causa dell’eccessivo consumo del fondo delle rispettive vetture.

Paradossalmente, chi trae un gran beneficio da tutto ciò è proprio la Ferrari, nonostante quanto accaduto al ventiseienne del Principato! Difatti Carlos Sainz si trova promosso sul podio a tavolino. L’iberico aveva chiuso quarto, ma senza più Hamilton davanti a lui scala di una posizione. Lo stesso discorso vale per Lando Norris, che da terzo si issa alla piazza d’onore.

La squadra però maggiormente benedetta dall’accaduto è la Williams. Alexander Albon e Logan Sargeant erano passati sotto la bandiera a scacchi rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto. Cionondimeno, i due piloti della scuderia britannica diventano rispettivamente nono e decimo. Entrano quindi entrambi in zona punti (nel caso dell’americano per la prima volta in carriera).

Buone notizie per la Ferrari anche nell’ottica del Mondiale Costruttori. La graduatoria originaria avrebbe fatto perdere 4 punti rispetto alla Mercedes nella sfida per il ruolo di vice-campioni (18 Hamilton + 6 Russell contro 12 Sainz + 8 Leclerc). Viceversa, ora le Rosse recuperano 5 punti alle Frecce d’Argento.

NUOVA CLASSIFICA GP USA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lando NORRIS McLaren+10.730 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+15.134 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.460 2

5 George RUSSELL Mercedes+24.999 2

6 Pierre GASLY Alpine+47.996 2

7 Lance STROLL Aston Martin+48.696 2

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+74.385 3

9Alexander ALBON Williams+86.714 2

10 Logan SARGEANT Williams+85.827 2

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+87.314 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+95.242 2

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri1 L 2

RT Fernando ALONSO Aston Martin

RT Oscar PIASTRI McLaren

RT Esteban OCON Alpine

DQ Lewis HAMILTON Mercedes

DQ Charles LECLERC Ferrari

