Basket femminile, la Virtus Bologna batte anche il Perfumerias Avenida e resta da sola in vetta al gruppo B in Eurolega

Vittoria importante per la Virtus Bologna nella terza giornata dell’Eurolega femminile 2023/2024. Al PalaDozza, le ragazze di Pierre Vincent prendono il largo nei primi tre quarti contro il Perfumerias Avenida e poi, nonostante qualche difficoltà di troppo nel finale, resistono fino al 79-75 finale. Grazie a questo successo le V Nere restano da sole in vetta al gruppo B a punteggio pieno.

Fondamentali quest’oggi per la Virtus Bologna i 19 punti e 5 assist di una straordinaria Ivana Dojkic, i 15 di Iliana Rupert, i 13 di Francesca Pasa e i 12 punti e 9 rimbalzi di Haley Peters, in una serata in cui anche Olbis Andrè (10 punti e 6 rimbalzi) e Cecilia Zandalasini (5 punti, 8 rimbalzi e 4 assisti) sono molto utili. Ininfluenti invece in casa spagnola i 20 punti e 8 rimbalzi di Alexis Prince e i 14 di Mariella Fasoula.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Dopo un inizio equilibrato (11-10), la Virtus Bologna cambia marcia e prima allunga con le triple di Dojkic, Pasa e Rupert (22-12) e successivamente rafforza il vantaggio con i canestri di Andrè e Peters sul finire del primo quarto (26-14). Nel secondo periodo il divario tra le due compagini rimane pressoché lo stesso per alcuni minuti, poi le ospiti alzano il ritmo e accorciano fino al -5 (34-29) con la coppia Vilaro-Fasoula. Le V Nere non accusano il colpo e, dopo l’attimo di difficoltà, tornano a fare male con Pasa e Rupert: la conseguenza è il 41-31 di fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi la Virtus Bologna ricomincia a giocare con grande determinazione: Dojkic e Peters suonano la carica rispettivamente con un tiro dalla lunga distanza e un gioco da tre (47-31), poi le triple di Cox, Dojkic e Rupert e i canestri da due di una cinica Andrè permettono alle V Nere di arrivare addirittura sul +17 (64-47) prima della fine del terzo periodo. A questo punto sembra tutto deciso, ma non è così, perché la compagine spagnola reagisce con grandissima grinta e, soprattutto grazie alla coppia Prince-Kone, riesce ad accorciare fino al -7 (74-67) a 2’14” dalla conclusione. Fortunatamente per la Virtus, subito dopo arriva l’importantissima tripla di Zandalasini, che regala il nuovo +10 alle compagne (77-67). Nonostante ciò, le ospiti non si arrendono e cercano di rientrare in extremis, ma il tempo a disposizione non è abbastanza e il tentativo di rimonta non va oltre il -4. La partita termina con la vittoria della Virtus Bologna per 79-75.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – PERFUMERIAS AVENIDA 79-75 (26-14, 15-17, 23-16, 15-28)

Virtus Bologna: Del Pero, Pasa 13, Peters 12, Cox 5, Rupert 15, Barberis ne, Dojkic 19, Andrè 10, Zandalasini 5, Orsili ne, Consolini

Perfumerias Avenida: Cakir, Kone 8, Rodriguez Leonor 10, Dominguez 7, Delaere, Vilaro 5, Hartley 4, Prince 20, Gil 7, Rodriguez Lucia ne, Fasoula 14

Foto: fiba.basketball