ATP Pechino, Daniil Medvedev sportivo con Sinner: “Prestazione fantastica, è stato bello affrontarti a Pechino”

Calato il sipario sul torneo di Pechino. L’ATP500 ha un nuovo campione, a distanza di quattro anni dall’ultima volta. Il Covid, infatti, aveva impedito agli organizzatori asiatici di proporsi nel calendario, ma in questo 2023 il tutto è andato in scena.

A succedere a Dominic Thiem è stato Jannik Sinner. L’altoatesino ha concluso la sua settimana eccezionale in Cina, conquistando il titolo in Finale contro Daniil Medvedev. Una vittoria significativa perché mai il nostro portacolori si era imposto in una sfida contro il russo e in questo modo Jannik ha rafforzato la sua posizione di n.4 del mondo e ha praticamente messo in cassaforte la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Per Medvedev una sconfitta in due tie-break (7-6 (2) 7-6 (2)) al cospetto di un Sinner che ha sciorinato una prestazione notevolissima. Daniil, quindi, con grande sportività l’ha riconosciuto nel corso della premiazione: “Complimenti a Jannik e al suo team. La terza Finale è stata quella buona per te“, le prime parole del moscovita in riferimento ai due incroci in Finale quest’anno a Rotterdam e a Miami.

“Hai giocato in maniera fantastica, spero davvero di affrontarti in tante finali importanti e di lottare ancora contro di te. Non mi piace perdere, comunque essere arrivato in Finale è un ottimo risultato. E’ stato un bel torneo e sono contento di essere tornato a giocare in Cina. Immagino sia stato difficile anche per gli organizzatori non vederci giocare per alcuni anni, l’atmosfera è stata stupenda“, ha concluso Medvedev.

